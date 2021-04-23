Исследование: сколько россияне тратят на онлайн-заказы продуктов и еду из ресторанов

Аналитики ЮKassa и СберМаркета (обе компании входят в экосистему Сбера) выяснили, какие продукты питания россияне чаще всего покупают через интернет и сколько тратят на онлайн-заказы в продуктовых магазинах и ресторанах. Учитывались данные о покупках и платежах пользователей за IV квартал 2020 и I квартал 2021.

Вкусовые предпочтения

В этом году россияне стали активнее заказывать продукты через СберМаркет — в I квартале количество заказов выросло в 10 раз, каждый месяц СберМаркет доставлял клиентам более 1 миллиона заказов. На рост повлияли расширение аудитории сервисов доставки продуктов, развитие быстрой доставки заказов от 20 минут в СберМаркете. Средний чек в I квартале 2021 в сервисе составил 3075 рублей — это на 5% меньше, чем в IV квартале 2020. Аналитики СберМаркета не видят в этой разнице негативного эффекта — в предновогодний период клиенты закупали продукты впрок к праздникам.

В I квартале этого года в число самых популярных товаров, которые россияне заказывали через сервис, вошли бананы, молоко, сметана, апельсины, лук, морковь, сахар и мука. Причем бананы лидировали по продажам во всех городах России — за первые три месяца 2020 люди заказали их примерно 440 тыс. раз на общую сумму почти 42 млн рублей. На Москву пришлось 113 тыс. таких покупок, на Санкт-Петербург — 38 тыс., на Новосибирск — 13 тыс.

Вторую по популярности строчку заняло молоко — оно собрало по стране 117 тыс. заказов на общую сумму 13 млн рублей. Замкнула топ-3 продуктов сметана — с 95 тыс. заказов и 8 млн рублей. А реже всего в I квартале 2020 россияне покупали в СберМаркете дорогие товары — например, коньяк Hennessy XO или VSOP (с самовывозом), а также филе красной рыбы (лосося, форели), красную икру и говяжьи стейки.

«Онлайн-покупка продуктов становится все популярнее у россиян. Количество заказов на СберМаркете в I квартале 2021 по сравнению с таким же периодом 2020 увеличилось почти в 10 раз. При этом общая сумма, которую пользователи на них потратили, превысила 3,446 млн рублей. Интересно, что каждый месяц сервис доставляет больше 1 млн заказов. Всего по итогам I квартала клиенты СберМаркета заказали почти 13 млн SKU* в крупнейших российских магазинах — Ашане, METRO, Азбуке вкуса, ВкусВилле, PRISMA и многих других», — комментирует Елена Иванова, вице-президент по маркетингу и продажам СберМаркета.

Региональные аппетиты

По данным ЮKassa, в I квартале 2021 самые большие траты на онлайн-заказы в ресторанах и продуктовых магазинах были у жителей Амурской области — в среднем 7853 рубля на человека. Второе и третье места по этому показателю достались покупателям из Чукотского автономного округа и Адыгеи — 6629 и 6380 рублей соответственно.

Чаще всего продукты и еду с доставкой и оплатой через ЮKassa заказывают в интернете жители Рязани — в I квартале в этом регионе на человека приходится в среднем 7,1 покупки. В топ-3 регионов по этому показателю вошли также Архангельская и Еврейская автономная области — 3,2 и 3 заказа соответственно.

«Самоизоляция повлияла на покупательское поведение и активность пользователей в интернете. Все больше людей предпочитают заказывать еду с доставкой из кафе и ресторанов — мы видим это по динамике покупок, оплаченных через ЮKassa. После предновогоднего периода, который всегда отличается повышенным покупательским спросом, в I квартале 2021 количество онлайн-заказов еды из ресторанов не уменьшилось, а наоборот, выросло почти на 10%. На одного россиянина приходится в среднем 2 таких покупки в квартал, при этом средний чек покупки составляет 1797 рублей», — говорит Иван Глазачев, генеральный директор ЮMoney.

В I квартале 2021 относительно IV квартала 2020 средний чек за онлайн-заказы еды и продуктов, оплаченные через ЮKassa, сильнее всего вырос в Карелии — на 77% и составил 2728 рублей. За нею следуют Кабардино-Балкария (рост на 69% — до 3007 рублей) и Саха (на 52% — до 2845 рублей).