Исследование сроков доставки сборного груза автотранспортом по России за 2020 год

По данным аналитики HeadHunter, в ноябре 2020 года заработная плата курьеров в Санки-Петербурге за год выросла на 40% и составляет в среднем 49,5 тыс. рублей. Спрос на курьеров также вырос в 2,5 раза. В конце декабря спрос на курьеров может возрасти еще, по прогнозам сервиса доставки продуктов igooods.