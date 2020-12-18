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Исследование сроков доставки сборного груза автотранспортом по России за 2020 год

Информационный проект Main Mine провёл исследование сроков доставки сборного груза автотранспортом по России за 2020 год. В исследовании принимали участие самые известные грузоперевозчики России: Деловые Линии, ПЭК, GTD, ЖелДорЭкспедиция, Байкал Сервис, Энергия. Сравнили сроки по 5,3 тысячам направлений внутри России, в первую очередь между столицами регионов.

В результате места распределились следующим образом:

Место

Транспортная компания

Число самых быстрых направлений

Средний срок доставки, дней

1

Байкал Сервис

2787

5,9

2

ЖелДорЭкспедиция

1255

6,7

3

GTD

1201

7,7

4

Энергия

961

7,3

5

Деловые Линии

681

7,1

6

ПЭК

48

8,6

Также было определено среднее время доставки внутри федеральных округов России:

Были установлены средние сроки доставки по России:

  • Средний срок доставки сборного груза по России в 2020 году составляет 7 дней.
  • Если рассматривать только направления, включающие города с населением свыше 1 млн. человек, срок составит 6 дней.
  • Средний срок доставки внутри одного федерального округа составляет 5 дней, между федеральными округами — 9 дней.
Автор: Анна
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