Исследование сроков доставки сборного груза автотранспортом по России за 2020 год
Информационный проект Main Mine провёл исследование сроков доставки сборного груза автотранспортом по России за 2020 год. В исследовании принимали участие самые известные грузоперевозчики России: Деловые Линии, ПЭК, GTD, ЖелДорЭкспедиция, Байкал Сервис, Энергия. Сравнили сроки по 5,3 тысячам направлений внутри России, в первую очередь между столицами регионов.
В результате места распределились следующим образом:
|
Место
|
Транспортная компания
|
Число самых быстрых направлений
|
Средний срок доставки, дней
|
1
|
Байкал Сервис
|
2787
|
5,9
|
2
|
ЖелДорЭкспедиция
|
1255
|
6,7
|
3
|
GTD
|
1201
|
7,7
|
4
|
Энергия
|
961
|
7,3
|
5
|
Деловые Линии
|
681
|
7,1
|
6
|
ПЭК
|
48
|
8,6
Также было определено среднее время доставки внутри федеральных округов России:
Были установлены средние сроки доставки по России:
- Средний срок доставки сборного груза по России в 2020 году составляет 7 дней.
- Если рассматривать только направления, включающие города с населением свыше 1 млн. человек, срок составит 6 дней.
- Средний срок доставки внутри одного федерального округа составляет 5 дней, между федеральными округами — 9 дней.