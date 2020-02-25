Исследование «Связного»: россияне предпочли iPhone 11, дешевые зрелища и улететь

Компания «Связной» и QIWI изучили траты россиян в преддверии Дня святого Валентина по своим каналам приема электронных платежей в пользу крупных онлайн-магазинов в категориях, которые пользуются наибольшей популярностью среди тех, кто планирует приобрести подарок.

Для того, чтобы отследить динамику интереса пользователей к конкретным категориям товаров, аналитики QIWI и «Связного» изучили две недели до праздника и аналогичный период 2019 года и сравнили активность пользователей как в предпраздничные дни, так и в «типичные» будние дни за неделю до праздника.

Как и год назад, на 14 февраля пользователи QIWI активнее, чем обычно, приобретали билеты в кино, театр и на концерты, а также бронировали гостиницы и авиабилеты. Некоторые категории показали особенно сильный рост: так, больше всего (на 45% по сравнению с прошлым годом) вырос оборот в категории «Гостиницы». В этой же категории почти вполовину (на 42%) по сравнению с прошлым годом увеличилось количество транзакций.

Пользователи на 43% больше, чем в 2019 году, потратили на «Зрелища» — билеты в театр, на концерты, выставки, экскурсии и шоу-программы. Однако же средний чек в этой категории уменьшился почти вдвое по сравнению с прошлым годом — на 87%, хотя количество транзакций возросло почти на треть (31%).

Наконец, оборот платежей за авиабилеты вырос на 27% по сравнению с 2019 годом. 13 и 14 февраля пользователи QIWI на 75% чаще, чем в 2019 году, покупали билеты на самолет. В целом средний чек за туристические поездки в целом увеличился на 17% по сравнению с аналогичным периодом в прошлом году.

По данным исследования, клиенты QIWI на 46% чаще, чем в непраздничный период неделей ранее, заказывали билеты в кино. В среднем за билеты в кино пользователи платили 610 рублей, а в театр или на концерт — 1300 рублей. На авиабилеты в среднем тратили 18,5 тыс. рублей, на гостиницы — 15,5 тыс. рублей, на туристические поездки — 35 тыс. рублей.

В пятерку самых покупающих регионов в преддверии 14 февраля ожидаемо вошли Москва и Московская область, а также Санкт-Петербург, Краснодарский край, Татарстан и Свердловская область.

Гаджеты традиционно остаются одним из наиболее популярных подарков ко Дню святого Валентина. В категории технологичных товаров c 1 по 14 февраля больше всего клиенты «Связного» приобретали смартфоны, средняя цена которые составила почти 15 тыс. рублей.

Топ-3 популярных смартфона на 14 февраля:

Apple iPhone 11 128 Гб Honor 9X Samsung Galaxy A51

На втором месте по популярности оказались умные часы и фитнес-трекеры. В период с 1 по 14 февраля средний чек на покупку этих гаджетов в «Связном» составил 5,3 тыс. рублей.

Топ-3 популярных умных часов и фитнес-трекеров на 14 февраля:

Apple Watch series 3 42 мм Apple Watch series 5 44 мм Xiaomi MI Band 4

В тройке популярных подарков ко Дню всех влюбленных расположились наушники. Средняя цена устройств составила около 2 тыс. рублей, а наибольшим спросом пользовались беспроводные решения.

Топ-3 популярных на беспроводных наушников на 14 февраля: