Исследование Тинькофф: россияне в 5 раз увеличили дачные расходы

Тинькофф исследовал платежное поведение российских дачников и выяснил, как изменилась их продуктовая корзина за три года. Для исследования использовалась чековая аналитика на основе операций 13 млн клиентов Тинькофф в магазинах товаров для дома и дачи, а также гипермаркетах весной 2019, 2020 и 2021 года.

Как показали результаты исследования, траты на дачу резко выросли весной прошлого года. В 2020 году на товары для дачи и сада россияне потратили в 7 раз больше, чем годом ранее. Такая тенденция может связана с ограничениями из-за коронавируса, окончания действия которых многие решили переждать на природе.

В этом году спрос на дачные товары сохранился на высоком уровне, однако так и не смог достичь карантинных значений. Траты на них почти в 1,5 раза меньше, чем годом ранее, но в 5 раз больше, чем в 2019 году.

Изменение потребительской корзины

Весной 2021 года практичность для дачников отошла на второй план, они стали больше внимания уделять эстетике. Если в 2020 году в их потребительской корзине преобладали товары для обустройства дачного дома, то в 2021 году россияне стали чаще тратить на благоустройство сада и дачного участка.

Весной 2020 года в 15 раз выросли топливных брикетов и угля, в 9 раз покупок бассейнов, в 8 раз — бутылей воды, в 7 раз — насосов, в 4 раза — водонагревателей, обогревателей. Такая структура трат может свидетельствовать о том, что год назад многие росияне рассматривали дачу как место, где можно остаться на долгий срок и переждать локдаун. Спустя год спрос на эти товары упал в среднем 15%.

И наоборот — российские дачники в 2021 году на 10% чаще стали покупать семена цветов, рассаду и газон, на 25% — средства по уходу за растениями. Особой популярностью стал пользоваться садовый декор. Например, садовых гномиков и другие садовые фигуры россияне стали покупать на 59% чаще.

По данным AliExpress Россия, в 2021 году вырос спрос как на инструменты для дачи, так и на товары для садовой эстетики. Оборот специальных наборов для рассады в 2021 вырос в 3,1 раза, садовых инструментов — в 2,4 раза. Россияне выбирали чаще всего семена лаванды узколистной, томатов или готовые дачные наборы из семян огурцов, томатов, острых и сладких перцев. Также увеличились товары для наружного освещения — водонепроницаемые настенные лампы и солнечные уличные светильники — их покупки возросли в 2,7 раз по отношению к прошлому сезону.

Топ-10 самых популярных дачных трат выглядит так в 2020-2021 годах:

№ 2021 2020 1 Семена овощей и фруктов Семена овощей и фруктов 2 Грунт Садовые перчатки 3 Удобрения для растений Уголь и топливные брикеты 4 Садовые цветы Мангалы 5 Садовые перчатки Топор 6 Лопата Биопрепараты для септиков 7 Защитные средства для растений Бутыль воды 8 Опрыскиватель Бассейн 9 Укрывная пленка Обогреватель 10 Поддон для рассады Водонагреватель

В 2021 году топ-10 самых популярных товаров практически совпадает с 2019 годом, более популярными становятся покупки садового материала для засеивания и украшения участка.

AliExpress провел зеленую фотосессию с главным дачным экспертом страны Октябриной Ганечкиной, владельцем квартиры с джунглями Максимом Туранским и соосновательницей бренда предметов интерьера Murky и повелительницей более 50 домашних растений Сашей Каминер. Каждый из героев увлекается темой озеленения и поделится своим опытом в Журнале бренда.