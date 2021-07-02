Исследование Tinkoff CoronaIndex: активность потребителей замедляется и возвращается к уровню прошлого года

По данным аналитического проекта Tinkoff CoronaIndex, потребительская активность за последние недели в Москве снизилась на 3% по сравнению с началом июня и почти достигла показателей июня 2020 года. Москвичи тратят всего на 4% больше, чем в июне прошлого пандемийного года. Объем трат россиян тоже снижается, но не так стремительно: в целом расходы жителей страны на 2% ниже, чем в начале июня и на 26% выше, чем в аналогичный период 2020 года.

Как ограничения отразились на тратах москвичей

В связи с мерами по борьбе с коронавирусом, введенными в Москве, индекс деловой и потребительской активности в столице снижается. На 29 июня он составил 5,2 балла (5,8 балла в тот же день 2020 года), что на 0,3 пункта ниже, чем неделей ранее. Москва занимает последнее место среди регионов России по индексу активности, также в пятерку регионов с самым низким показателем вошли: Санкт-Петербург (5,9), Московская область (5,6), Калужская область (6,9), Ярославская область (7,1).

Расходы москвичей за две недели после введения ограничений в сравнении с первыми неделями июня (31 мая-13 июня в сравнении с 14-27 июня) снизились на 3%. При этом траты в кинотеатрах упали на 26%, в салонах красоты — на 6%, на транспорт — на 5%.

Неоднозначно выглядят изменения расходов в сфере путешествий — если на авиа и ж-д билеты москвичи стали тратить меньше на 14 и 11% соответственно, на отели — на 1%, то расходы на услуги турагентств наоборот выросли на 6% (а за последнюю неделю с 21-27 июня выросли на 15%).

За две недели москвичи потратили в ресторанах на 8% меньше, чем в начале июня, а на фастфуд — на 9% меньше. Кроме того, в начале недели, когда были введены QR-коды для посещения заведений, 28-30 июня, оборот предприятий в Москве снизился на 14% (по сравнению с аналогичными днями прошлой недели). Траты москвичей, после ввода ограничений, в этот же период упали на 28%.

По данным Тинькофф Кассы, обороты предприятий общепита в Москве и Московской области в интернете (например, заказ на сайте ресторана с доставкой или самовывозом) в начале недели выросли на 27% по сравнению с аналогичным периодом прошлой недели (до ввода QR-кодов).

Аналитики CloudPayments проанализировали статистику онлайн-чаевых, отправленных гостями московских кафе и ресторанов через сервис CloudTips. После введения QR-кодов (28-30 июня) оборот онлайн-чаевых снизился на 36% по сравнению с аналогичным периодом прошлой недели. При этом количество транзакций сократилось практически вдвое, что может говорить о снижении количества посетителей кафе и ресторанов.

При этом гости стали щедрее на чаевые официантам и барменам: средняя сумма онлайн-чаевых за одну транзакцию выросла на 19%: с 268 рублей до 319 рублей.

В годовом сравнении большинство категорий показывает активный рост: траты в турагентствах за две недели 14-27 июня по сравнению с аналогичными неделями 2020 года выросли более чем на 1000%, кино — 270%, отели 135%, развлечения — 123%, завершает топ-5 категорий с наибольшим ростом расходов москвичей аренда авто — 104% год к году.

Как тратят россияне

Индекс деловой и потребительской активности в России выше, чем в столице, на 29 июня он составил 6,2 балла (6,4 в 2020 году). При этом траты потребителей за последние две недели июня снизились на 2% по сравнению с первыми неделями июня.

Россияне на 23% уменьшили расходы на кинотеатры, траты на ж\д и авиабилеты упали на 14 и 12% соответственно. Расходы в салонах красоты снизились 3%, на фастфуд — на 5%, а в ресторанах — на 3%. При этом самой растущей категорией за последние две недели стали развлечения — рост расходов составил 8%.

Полный график индекса потребительской активности по регионам, динамику затрат россиян по более чем 40 категориям товаров, прирост трат в каждом регионе и другие данные можно посмотреть на сайте Tinkoff CoronaIndex. Индекс учитывает информацию о финансовых операциях в онлайне и офлайне более 14 млн клиентов экосистемы Тинькофф во всех регионах России (физические лица-клиенты розничного банкинга и более 600 000 компаний — клиентов Тинькофф Бизнеса и эквайринга Тинькофф).