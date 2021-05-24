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Исследование Tinkoff Data: рынок доставки еды, продуктов и готовых рационов

Аналитический проект Tinkoff Data провел исследование рынка доставки еды, продуктов и готовых рационов в Москве, Санкт-Петербурге и регионах. В рамках исследования проводилась оценка изменений за год пандемии и анализировались основные тренды.

Исследование основано на обезличенных данных по транзакциям более 13 млн клиентов Тинькофф, которые делали покупки в сервисах доставки продуктов питания, а также на опросе компаний, которые работают в сфере общественного питания.

Оборот интернет-продаж еды за 2020 год вырос более чем в 4 раза. Максимальный рост был зафиксирован в марте и декабре 2020 года — во время изоляции и в период новогодних праздников.

По данным сервиса платежей для бизнеса «Тинькофф Касса», в январе 2021 года наблюдалось небольшое сезонное снижение трат на доставку еды и продуктов питания, в феврале-марте обороты в этой сфере существенно выросли — к апрелю 2021 г. они увеличились на 20% по сравнению с началом года. При этом за год (с апреля 2020) обороты сервисов доставки еды и продуктов питания выросли на 94%.

Средний чек в сервисах доставки продуктов обычно выше, а в службах доставки еды — ниже. Это связано с тем, что продукты часто покупают впрок. По данным Tinkoff Data, средний чек к Новому году и сезону распродаж повысился только у служб доставки продуктов SaveTime и iGooods. Это объясняется тем, что еду к праздникам традиционно готовят сами, а не заказывают. Средний чек в начале самоизоляции вырос только у Delivery Club, SaveTime и Самоката.

Доставка готовой еды популярнее доставки продуктов и наборов для приготовления блюд. Сервисы доставки еды имеют более широкий региональных охват. Помимо федеральных сетей, в каждом регионе есть десятки кафе и ресторанов, которые доставляют готовые блюда самостоятельно.

Среди служб доставки продуктов в большем количестве регионов присутствует СберМаркет, но доля рынка выше у X5 Group (Перекресток, Пятерочка).

Главных игроков в доставке готовых рационов пять: Performance Group, Grow Food, Шефмаркет, Elementaree, Justfood. За пределы Москвы и Санкт Петербурга еду доставляет только Level Kitchen — дочерняя компания Performance Group.

Автор: Анна
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