Исследование Точки: как российский бизнес изменился спустя год после введения карантина

Год назад жизнь российского бизнеса изменилась: неделю с субботы 28 марта по воскресенье 5 апреля объявили нерабочей, но с сохранением заработной платы. Уже 3 апреля был объявлен целый месяц каникул на счет работодателей. Банк Точка проанализировал, как предприниматели перераспределили бюджеты, платили за аренду, ездили в командировки, как менялись зарплаты и штаты, а также кого чаще сокращали — мужчин или женщин.

Арендные платежи

В мае-апреле 2020 года число предпринимателей, которые регулярно отправляли арендные платежи, сократилось на 27% по данным Точки. С июня случился отскок: бизнес понял, как можно адаптироваться, начались легкие послабления со стороны государства. Как результат — постепенное, но уверенное увеличение сумм арендных платежей.

Примечательно и то, как арендодатели вышли из этой ситуации: судя по данным Точки, многие из них компенсировали упущенную выгоду за счет постепенного повышения арендных ставок на 6-8%.

Поэтому уже к началу августа суммы вернулись к доковидным показателям и не остановились: плавный рост продолжился вплоть до ноября, а традиционное декабрьское увеличение сумм, потраченных на аренду (в декабре бизнес часто платит и за январь тоже), дошло почти до 40% по сравнению с суммами февраля 2020 года.

Предприниматели перераспределили бюджеты

Несмотря на год пандемии и кризиса, расходы с февраля 2020 года по февраль 2021 у бизнеса выросли в большинстве категорий. Максимальный рост продемонстрировали базовые категории: например, затраты на рекламу выросли на 66%. Аналитики Точки предполагают, что такой рост обусловлен желанием предпринимателей сократить издержки на работу с рекламными агентствами и всё настраивать самим. Ниже отражено, как это сказалось на рекламной сфере и людях, занятых в ней.

Самоизоляция и закрытые рестораны подтолкнули больше закупаться продуктами: +30,5% в категории. Перевод сотрудников из офисов на удаленку спровоцировал рост трат на электронику на 29%, на алкоголь на 28%, на канцтовары на 27%.

Наименьший прирост показали траты в категории «Путешествия», что не удивительно. Не изменились расходы на цветы, снизились расходы на развлечение и образование.

Рост трат на обучение в апреле

Если смотреть на траты непосредственно в месяц отдыха за счет работодателей — в апреле, то здесь отмечается максимальное падение расходов в категориях, связанных с путешествиями, развлечениями и ресторанами.

При этом в категории «Образование» в апреле был зафиксирован максимальный подъём за весь год. При этом во все остальные месяцы эта категория заметно снижалась. Видимо, МСБ решил взять от месяца самоизоляции возможность обучиться по максимуму.

Командировки

Апрель также выделился ростом расходов на ж/д билеты. Предприниматели выбрали альтернативу при закрытом авиасообщении.

Рост покупок билетов на поезда в первую волну пандемии составил 37,5%, в июне-августе произошел спад, а во вторую волну снова начался рост — в декабре он составил 18,5%. Авиаперелеты показали спад на 40% в апреле 2020 года.

Сокращения

Как только в стране объявили локдаун, некоторые бизнесы решили сократить часть сотрудников на окладе. Первыми удар на себя приняли люди из сферы образования: в мае их число сократилось на 24,9% по сравнению с февралем 2020.

В сфере общепита массовые увольнения начались в апреле со спада в 9,2%, и продолжились вплоть до конца года, выйдя на максимум в июле — минус 22,3%.

В сфере развлечений и спорта число сотрудников сократилось в мае на 32,8%, в июне — на 31,1%. Потом процент сокращений постепенно поменялся и к положительным показателям — росту штата на 17,6% по сравнению с февралем 2020 — вернулся только в декабре.

Что удивительно, сокращения коснулись также и сферы медицины: начиная с марта, число медработников в штате по сравнению с февралем 2020 года сокращалось на 26,8% в марте, 31,9% в апреле, 38,1% в мае и 30,1% в июне.

При этом, чувствовавшие себя неплохо в течение года сферы рекламы и операций с недвижимостью к концу 2020 показали сильное ухудшение. Так, например, сфера операций с недвижимостью с августа по декабрь ежемесячно по сравнению с февралём 2020 года теряла от 14 до 18% сотрудников, а в январе 2021 штат сократился на 30,5% по отношению к февралю 2020.

В сфере рекламы в первые месяцы пандемии число получающих зарплату сотрудников не уменьшилось: наоборот, в апреле их стало на 7% больше по сравнению с февралём. Но через год тренд в отрасли изменился и сотрудников, получающих зарплату, стало заметно меньше: их число сократилось на 28,4% по сравнению с февралем 2020.

Единственной отраслью, которая показала уверенный рост числа сотрудников, стала сфера охраны: начиная с апреля, сфера стабильно набирала новых людей: прирост 14% в октябре и 22% в декабре по сравнению с февралём 2020.

Занятно также посмотреть на увольнения и приём людей на работу в разрезе половой принадлежности: так, например, в первую волну коронакризиса женщин увольняли значительно чаще, чем мужчин: среднее количество женщин в штате в мае сократилось на 9,5% по сравнению с февралём 2020. В то время как мужчин в мае стало меньше всего на 2,1%. Число женщин в штате стало расти только в октябре, и к декабрю среднее число мужчин и женщин в штате стало на 18,2% и 12,9% больше, чем в феврале 2020. Но тут стоит пояснить: декабрьский пик обычно обуславливается тем, что к концу года предприниматели трудоустраивают людей на срочные контракты, чтобы успеть доделать запланированные проекты до конца года.

Снижение зарплат

Что удивительно, сфера охраны, активно набиравшая людей в 2020 году, показала заметное сокращение среднего уровня зарплаты: в марте средний уровень зарплаты сократился сразу на 46,4% по сравнению с февралём 2020, и вплоть до конца года не поднялся до февральских показателей. Наибольшее снижение по уровню вознаграждения заметно в медицине: в мае −44% от февраля, рекламе −38%, сфере отдыха и развлечений −34% к февралю 2020.

Несмотря на большие сокращения сотрудников в сфере общепита, там удалось сохранить средний уровень вознаграждения: отклонение от уровня февраля 2020 было в пределах −4% по году.

Этот год оказал большое влияние на российский бизнес, при этом многим удалось проявить гибкость и остаться на плаву. Ставить точку в вопросах пандемии ещё рано, и остаётся главный вопрос: что будет с бизнесом в России дальше.