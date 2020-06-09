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Исследование Яндекс.Денег: как россияне платят бесконтактно

Число бесконтактных платежей смартфонами выросло за год примерно на треть, оборот — на четверть, средний чек составил 445 рублей. К таким выводам пришли аналитики Яндекс.Денег, изучив, как россияне платят бесконтактно картами Яндекс.Денег с помощью телефонов. Учитывались платежи пользователей с января по май 2020 года и за такой же период годом раньше. Всего сервис выпустил больше 2 млн пластиковых и 19 млн виртуальных карт.

Бесконтактные системы

Количество платежей через Apple Pay, Google Pay, Samsung Pay и Garmin Pay картами Яндекс.Денег за год выросло на четверть. На столько же увеличился оборот самих платежей. Пользователи могут бесконтактно платить смартфонами и через мобильное приложение Яндекс.Денег: число таких платежей за год выросло на 46%, оборот — на 50%.

От «пластика» к смартфону

Телефоны продолжают вытеснять пластиковые карты в сегменте бесконтактной оплаты. Доля платежей смартфонами от всего числа бесконтактных платежей через Яндекс.Деньги увеличилась за год до 45%. Лидерами по доле платежей телефонами стали Москва и Казань, где эти показатели достигли 54% и 53% соответственно.

По России оборот таких платежей увеличился на 26%, количество самих платежей — на 28%. А вот средний чек не изменился и составил 445 рублей. До 32% выросла также доля платежей виртуальными картами Яндекс.Денег — это на 10 п.п. больше, чем годом раньше. Оборот платежей такими карточками увеличился на 59%.

Где и сколько платят бесконтактно

Как и в прошлом году, большинство бесконтактных платежей картами Яндекс.Денег (92%) — на суммы до 1000 рублей. На суммы от 5000 рублей по-прежнему приходится меньше 1% платежей. Чаще всего картами Яндекс.Денег пользователи бесконтактно рассчитываются в супермаркетах, кафе и общественном транспорте. За последние пять месяцев по количеству таких платежей лидировали продуктовые торговые сети. Среди них на первом месте оказались магазины «Красное & Белое» (средний бесконтактный платеж — 282 рубля), на втором — «Дикси» (325 рублей), на третьем — «Пятерочка» (332 рубля).

А самые большие чеки при бесконтактном расчете картами Яндекс.Денег составили 250 000 рублей. Покупки на эту сумму были оплачены в дилерском центре BMW в Казани, а также в автомобильных магазинах в Уфе и Аксае. Второе место по этому показателю занял Краснодар, в котором пользователь Яндекс.Денег заплатил бесконтактно 249 960 рублей за раз.

Средние бесконтактные платежи в городах-миллионниках, руб.

  1. Москва — 545
  2. Санкт-Петербург — 538
  3. Ростов-на-Дону — 463
  4. Красноярск — 454
  5. Челябинск — 452
  6. Новосибирск — 448
  7. Екатеринбург — 436
  8. Уфа — 428
  9. Омск — 416
  10. Волгоград — 414
  11. Казань — 413
  12. Пермь — 393
  13. Самара — 389
  14. Нижний Новгород — 350
  15. Воронеж — 326

По данным о бесконтактных платежах пользователей картами Яндекс.Денег с января по май 2020 года.

Автор: Анна
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