Исследование Яндекс.Кассы: бесконтактные платежи влияют на средний чек

Бесконтактную оплату через Apple Pay и Google Pay на сайтах или в приложениях принимают 19% компаний, использующих Яндекс.Кассу. В некоторых товарных категориях средний чек при бесконтактной оплате заметно больше, чем при платеже другими способами, — например, в магазинах одежды и обуви он выше в 5 раз. К таким выводам пришли аналитики Яндекс.Кассы, сравнив платежи за 2019 год на сайтах и в приложениях через системы Apple Pay, Google Pay и другими способами.

«То, что средний чек при бесконтактных платежах зачастую больше, чем при расчетах картами, вполне логично: человеку проще заплатить за покупку бесконтактно — не нужно доставать карту и тратить время на ввод ее данных. Бесконтактная оплата исключает также отклонение платежа из-за неправильно введенного номера карты. Пожалуй, единственное, что может помешать покупке в таком случае, — это недостаток денег на счете. Поэтому конверсия платежей через Apple Pay и Google Pay достигает 94%», — говорит Оксана Коробкина, директор департамента коммерции Яндекс.Денег.

Чаще всего бесконтактную оплату в Яндекс.Кассе подключают компании, которые продают продукты питания, — 24% из них принимают платежи через Apple Pay и Google Pay. В других категориях товаров и услуг доля сайтов и приложений, использующих сервисы бесконтактных платежей, немного меньше: билеты в кино, театры, музеи и на концерты — 23% площадок, сувениры и товары для хобби, тренинги и мастер-классы, товары для красоты и здоровья — в каждой категории по 20%, одежда и обувь — 18%, автомобильные запчасти и аксессуары — 17%, товары для дома и сада — 16%.

Лидеры по обороту бесконтактных платежей

Среди российских сайтов, подключенных к Яндекс.Кассе, самый большой оборот бесконтактных платежей был в 2019 году у интернет-магазинов электроники и бытовой техники. Это общероссийский тренд. Исключение — Москва, где лидерами по этому показателю стали сервисы, которые продают билеты в кино, театры, музеи и на концерты. По России такие площадки занимают второе место по обороту бесконтактных платежей.

Лидеры по среднему чеку при бесконтактных платежах

В прошлом году самые большие средние чеки при бесконтактной оплате были на сайтах с услугами по строительству и проектированию — 9766 рублей. Суммы при оплате картами, через интернет-банкинг и другими способами были в 3 раза меньше ¬— в среднем по 3202 рубля. На втором месте по среднему чеку оказались сервисы бронирования гостиниц и отелей (9579 рублей при бесконтактной оплате и 5068 рублей при оплате другими методами). В интернет-магазинах одежды и обуви средний чек при бесконтактном расчете был в 5 раз выше, чем в остальных случаях, — 5759 против 1123 рублей.

В Москве самый высокий средний чек при бесконтактных платежах был в 2019 году на сайтах и в приложениях из сферы туризма и отдыха (19 900 рублей). В Уфе лидерами по этому показателю стали онлайн-площадки, которые продают одежду и обувь (8103 рубля), в Воронеже и Перми — сайты кредитных организаций (10 539 и 5263 рубля соответственно). В остальных городах-миллионниках максимальные средние чеки при бесконтактной оплате были на сервисах бронирования отелей и гостиниц, а также в магазинах бытовой техники и электроники.

Об исследовании:

Учитывались платежи на сайтах и в приложениях, которые работают с Яндекс.Кассой. Сравнивались данные за 2019 год об оплате через Apple Pay, Google Pay и другими способами. Сегодня с помощью Яндекс.Кассы платежи принимают больше 120 тыс. компаний.