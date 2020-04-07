Исследование Яндекс.Кассы: как прошла первая нерабочая неделя для онлайн-бизнеса

За прошедшую неделю лидерами по динамике оборота онлайн-платежей стали провайдеры платного телевидения и продуктовые интернет-магазины. Сильнее всего оборот упал у туристических компаний, площадок, которые продают билеты на развлекательные мероприятия, а также у сервисов персональных услуг. К таким выводам пришли аналитики Яндекс.Кассы, изучив платежи пользователей через сервис с 30 марта по 5 апреля 2020 года.

Еда: всему голова

За минувшую нерабочую неделю заметно выросло число онлайн-заказов в ресторанах и кафе — на 78% по сравнению с рабочей неделей с 24 февраля по 1 марта 2020 года (дальше — нулевая неделя). За этот же период оборот увеличился на 26%, а вот средний чек уменьшился на 29%: люди стали чаще заказывать еду через интернет, но на меньшие суммы. С 30 марта по 5 апреля количество онлайн-платежей в продуктовых интернет-магазинах выросло на 58% по сравнению с нулевой неделей, оборот — на 43%, но средний чек сократился на 9%.

Досуг: образование и ТВ

На прошлой неделе самый большой рост оборота показали провайдеры платного телевидения — 93% относительно нулевой недели. Число онлайн-платежей таким компаниям выросло на 69%, средний чек — на 14%. За этот же период стало заметно больше платежей на онлайн-площадках с обучающими курсами, тренингами и мастер-классами — рост составил 64%. Но оборот увеличился только на 5%, а средний чек вообще упал на 36%. Вероятно, пользователи выбирали экономные предложения или пробные занятия за символическую плату — например, в период домашней изоляции акции за 1 рубль объявили многие образовательные онлайн-площадки. С 30 марта по 5 апреля положительную динамику в сравнении с нулевой неделей показали и игровые онлайн-сервисы, количество платежей на которых выросло на 29%, оборот — на 19%.

Услуги: сделай сам

Заметно снизился спрос на персональные услуги по ремонту, уборке, стрижке, массажу, маникюру на дому и другие. Число платежей на сайтах с такими услугами уменьшилось на 31%, оборот — на 52% по сравнению с нулевой неделей. На сервисах аренды жилья тоже наблюдалось падение: количества платежей — на 74%, оборота — на 65%. Снизился также оборот на сайтах, которые продают билеты в кино, театры и на концерты, — на 65%. А наиболее значительную отрицательную динамику показали компании из сферы туризма: на их сайтах платежей стало меньше на 85%, и сокращение оборота было примерно таким же — 83%.

«В целом падение и рост отдельных сегментов в электронной коммерции объясняются очевидными причинами. Люди отказываются от путешествий и проводят время дома, при этом они нуждаются в еде и им нужны сервисы для досуга. Но есть и интересные тенденции. Например, в сфере благотворительности на прошлой неделе число онлайн-переводов увеличилось на 13%, а оборот — на 27%. В новых обстоятельствах, решая собственные проблемы, люди не забывают помогать другим», — говорит Анастасия Фаткулина, аналитик Яндекс.Кассы.

Об исследовании

В исследовании сравнивались платежи пользователей через Яндекс.Кассу за 30 марта — 5 апреля и за 24 февраля — 1 марта 2020 года. Сегодня с Яндекс.Кассой работает больше 120 тыс. онлайн-площадок.