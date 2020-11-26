Исследование Яндекс.Маркета: украшения помогают мамам чувствовать себя красивыми и стильными

Ко Дню матери, который отмечается в последнее воскресенье ноября, эксперты сервиса Яндекс.Маркет провели опрос на тему ювелирных изделий. Они выяснили, какие украшения предпочитают мамы, на что обращают внимание при выборе и какие эмоции они им приносят.

В опросе приняли участие 903 человека: респонденты, которые покупали ювелирные изделия за последний год или планировали сделать покупку в ближайшие полгода. Среди них — мужчины, матери, не работающие полный день, и женщины, которые работают полный день. Опрос проводился в августе 2020 года.

Выяснилось, что для себя россияне чаще всего покупают кольца (так ответили 58% респондентов), цепи (53%) и серьги (48%). Эти же категории стали самыми популярными товарами, которые получают в подарок или дарят. Колье и запонками интересуются меньше — их реже всего покупают для себя или рассматривают в качестве подарка.

Как показал опрос, чаще всего женщины с детьми покупают себе серьги (58%), аксессуары для волос (52%) и кольца (50%). По мнению экспертов, такие ювелирные изделия будут и хорошим подарком, что подтверждают количественные данные исследования.

Также эксперты выяснили, что обычно россияне надевают ювелирные изделия на праздники или «выход в свет»: 66% респондентов отметили, что предпочитают носить украшения в день рождения, на юбилей, для похода в ресторан или театр. Тем не менее, более половины опрошенных заявили, что носят их и без повода.

В целом украшения вызывают у женщин (особенно у матерей) больше эмоций, чем у мужчин. Более половины опрошенных женщин с детьми отметили, что ювелирные изделия для них — универсальный и достойный подарок. Украшения доставляют им эстетическое удовольствие: на них приятно смотреть и обладать ими. Также 61% матерей ювелирные изделия помогают выглядеть красиво и разнообразно и почувствовать себя стильно и молодо.

В интернете выбирают украшения 23% респондентов, а 9% — покупают их онлайн. Для большинства опрашиваемых основное преимущество интернет-шопинга в широком ассортименте, возможности почитать отзывы, внимательно изучить изделие и вернуться к покупке позже.