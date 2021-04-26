Исследование ЮKassa & goods.ru: какие товары для спорта и дачи выбирают россияне

Аналитики ЮKassa и маркетплейса goods.ru выяснили, что жители России покупают к новому дачному сезону и сколько денег тратят на такие товары. Сравнивались платежи за вторую половину марта — первую половину апреля 2021 и за такой же период годом раньше.

Ажиотажный спрос на дачные товары

Оборот платежей через ЮKassa в интернет-магазинах товаров для дома и сада увеличился на 12%. Количество покупок тоже выросло, но не сильно — всего на 2%. Зато средний чек стал больше на 10% и составил 6604 рубля. Среди регионов страны лидирует по этому показателю Магаданская область — ее жители тратят на такие товары в среднем по 12 263 рубля.

Самый большой рост оборота платежей через ЮKassa показали интернет-магазины стройматериалов — на 59%. При этом количество покупок в них увеличилось на 14%. Средний чек составил 12 003 рубля — это на 40% больше, чем годом раньше. По регионам выше всего этот показатель в Москве и области — 20 108 рублей.

Заметно повысился интерес россиян к товарам для активного отдыха. Оборот платежей через ЮKassa в интернет-магазинах этой категории вырос на 28%. Количество покупок увеличилось на 13%, средний чек — на столько же и составил 8453 рубля. По этому показателю среди регионов первое место заняла Тюменская область — 16 667 рублей.

«В мае будут длинные каникулы, и россияне активно готовятся к поездкам на дачу. Появится возможность совместить полезное с приятным — отдохнуть и привести в порядок после зимы дачные участки. Первые месяцы весны — идеальное время для покупки садово-огородных товаров. Теперь спрос на них возрастает в этот период еще и потому, что некоторые люди работают дистанционно и живут за городом. В I квартале 2021 оборот платежей через ЮKassa в интернет-магазинах товаров для активного отдыха вырос на 40%, а количество покупок — на 14%. У онлайн-площадок с товарами для дома и сада эти показатели увеличились на 61% и 48% соответственно, со стройматериалами — на 100% и на 80%. Число заказов на одного покупателя в среднем выросло с 1,24 до 1,42 — в каждой из этих категорий», — говорит Иван Глазачев, генеральный директор ЮMoney.

Неожиданное увеличение числа выходных в мае вызвало покупательский бум. По данным ЮKassa, с 23 по 25 апреля относительно такого же периода годом раньше среднее число заказов товаров для дома и сада на одного покупателя сильнее всего выросло в Карелии и Псковской области — в 3,4 раза в каждом из регионов, а также в Архангельской области — в 3 раза. Товары для активного отдыха наибольшим спросом пользовались в Вологодской области — рост в 4,1 раза, в Алтайском крае и Ямало-Ненецком автономном округе — в 3,3 раза в каждом из регионов. Строительные материалы чаще всего покупали в Нижегородской области — среднее число заказов на человека выросло в 4 раза, а еще в Татарстане и Коми — в каждом из регионов показатель увеличился в 2 раза.

Пора на грядки

По данным маркетплейса goods.ru, в конце марта — начале апреля 2021 люди стали чаще покупать сезонные товары для дачи. Средний чек на них вырос более чем на 50% относительно начала весны прошлого года. Аналитики сервиса объясняют это активной подготовкой россиян к проведению лета и отпуска на даче — несмотря на частичное открытие государственных границ и возможность отдыха за рубежом. В начале этой весны заметно повысился спрос на дорогие товары — мойки высокого давления, газонокосилки, культиваторы, пилы. Самую крупную сумму на сервисе покупатель потратил на бензиновую газонокосилку Honda HRX 537C4 HYEA — 99 990 рублей. Чаще всего пользователи покупали на goods.ru горшки для рассады «Агроком» на 6 ячеек, семена овощей, цветов, зелени и пряностей, а также средства защиты от насекомых, растений — от болезней и вредителей, грунты и компоненты для почвы.

Популярностью также пользуются товары для активного отдыха — их продажи выросли на 50%. Чаще всего люди покупают на сервисе самокаты, велосипеды, электротранспорт, товары для кемпинга и туризма. Аналитики goods.ru объясняют это эффектом отложенного спроса с 2020, когда такие товары были в дефиците из-за закрытия границ в связи с локдауном. Максимальный чек в этой категории составил 116 900 рублей — за моноколесо Ninebot NbS One-Z10. Повышенным спросом пользуются и препараты для поддержания физической формы — жиросжигатели, спортивные батончики и печенье, протеины, гейнеры, креатины, аминокислоты и BCAA, препараты для суставов и связок.

А вот интерес россиян к тренажерам и товарам для фитнеса и йоги заметно снизился — более чем в 3 раза относительно начала весны 2020. Аналитики сервиса полагают, что такими товарами люди вдоволь закупились еще во время жесткой самоизоляции, когда приходилось заниматься спортом дома.

Среди регионов лидирующие позиции по продажам на goods.ru товаров для дачи и активного отдыха занимают Москва и область, а также Санкт-Петербург и область. По количеству покупок только товаров для дачи в топ-3 регионов входят Нижегородская область, Татарстан и Краснодарский край. А больше всего заказов товаров для спорта и активного отдыха пришлось на Нижегородскую область, Краснодарский край и Новосибирск.