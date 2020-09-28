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Исследование ЮKassa и AliExpress Россия: как россияне отдыхали летом

Платежный сервис ЮKassa (ранее назывался Яндекс.Касса) и компания AliExpress Россия выяснили, как самоизоляция повлияла на внутренний туризм в России, как люди отдыхали этим летом и какие покупки им в этом помогали. Для этого ЮKassa изучила данные о платежах пользователей на сайтах турагентств, отелей, гостиниц и других компаний из туристического сегмента, а AliExpress подсчитал, какие товары для туризма и отдыха люди покупали активнее всего.

Туроператоры и гостиницы

Этой весной после закрытия государственных границ люди стали больше путешествовать внутри страны, причем самостоятельно — без помощи турагентств. Весенний локдаун заметно ударил по туристическому бизнесу в целом — средний чек и обороты платежей у компаний из этого сегмента упали в несколько раз. Меньше всего эти показатели были в апреле — например, обороты платежей турагентств уменьшились на 95%, отелей — на 90% по сравнению с мартом. В мае и июне началось постепенное снятие режима самоизоляции в разных регионах России — и турбизнес стал восстанавливаться. С мая обороты платежей туристических компаний увеличивались в 2-2,5 раза каждый месяц. В августе этот показатель вырос на 40% по сравнению с февралем 2020 года.

При этом средний чек в турбизнесе по-прежнему заметно меньше, чем был в феврале. Так, в августе у турагентств этот показатель составлял 9,5 тыс. рублей против 18 тыс. рублей в феврале. У отелей и гостиниц средний платеж в августе был на 41% меньше, чем в феврале.

Идем в поход

Обычно оборот платежей и средний чек за туристические товары в течение года почти не меняются, но в этом году во время самоизоляции эти показатели сильно выросли. Так, рост оборота платежей наблюдался все три весенних месяца, а пиковое значение пришлось на апрель — 40%. Возможно, из-за закрытия границ интерес россиян к отдыху на природе вырос — и вместе с этим увеличились продажи палаток, спальников, рыболовных снастей и других товаров для активного отдыха, но уже в июле их популярность стала снижаться.

По данным ЮKassa, средний чек за туристические товары в январе — августе 2020 года был на 12% выше, чем за такой же период годом раньше. А больше всего этот показатель был в мае и июле этого года — 8,5 тыс. рублей.

Весной и летом по данным AliExpress Россия тоже наблюдался рост спроса на товары для туризма и активного отдыха. В мае — августе объем платежей пользователей за мебель для кемпинга увеличился в 15,8 раза по сравнению с таким же периодом годом раньше, за дорожные наборы — в 7,1 раза, за походные шкафы — в 2,6 раза, за спальники — на 59%, за палатки — на 23%, за походную посуду — 19%, за наборы для выживания — на 15%. В целом сегмент кемпинговых товаров вырос на 16,5%.

В мае — августе в список бестселлеров на AliExpress вошли всесезонные палатки и семейные самораскрывающиеся палатки на 5-6 человек, походные газовые плиты и походные банданы. А самой дорогой покупкой в этой категории товаров стал электронный телескоп — 163 792 руб.

Спортивные товары

Весной и летом люди активно покупали на AliExpress и спортивные товары. Так, по сравнению с прошлым годом оборот платежей за товары из сегмента фитнеса вырос на 61%, скейтбординга — на 53%, водного и велосипедного спорта — на 44% и 28% соответственно, рыбалки — на 15,5%, верховой езды — на 13%.

В мае — августе на AliExpress самыми часто покупаемыми товарами были наколенники и рыболовные лески, а больше всего пользователи потратили на одежду для йоги, электроскутеры и аксессуары для велосипедов.

Самые популярные и дорогие товары на AliExpress Россия с мая по август 2020

Кемпинг и туризм

  • Походная газовая горелка с котелком
  • Всесезонный спальный мешок
  • Самораскрывающаяся семейная палатка
  • Самый дорогой товар — телескоп с автоматическим поиском звёзд,163 792 ₽

Велосипедный спорт

  • Электросамокат
  • Фэт-байк
  • Тормозные колодки
  • Самый дорогой товар — электровелосипед в ретростиле, 443 620 ₽

Рыбалка

  • Рыболовная катушка
  • Телескопическая удочка
  • Леска
  • Самый дорогой товар — рыбопоисковый эхолот, 66 871 ₽

Фитнес

  • Массажный коврик
  • Складная беговая дорожка
  • Фитнес-резинки
  • Самый дорогой товар — уличный батут, 23 097 ₽

Верховая езда

  • Алюминиевые стремена
  • Кнут для верховой езды
  • Кожаные перчатки
  • Самый дорогой товар — сапоги для конного спорта, 6 010 ₽

Водные развлечения

  • Каркасный бассейн
  • Падлборд
  • Спасательный жилет
  • Самый дорогой товар — гоночная лодка, 220 262 ₽
Автор: Анна
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