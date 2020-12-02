Исследование ЮKassa: итоги Черной пятницы в онлайне

В минувшую Черную пятницу число покупок в российских интернет-магазинах выросло на 61% по сравнению с обычными выходными месяцем раньше, а оборот увеличился в 1,5 раза. При этом средний чек был ниже на 10% в дни распродаж — и составил 4963 рублей. К такому выводу пришли аналитики ЮKassa (прежнее название — Яндекс.Касса), изучив платежи россиян во время распродаж с 26 по 28 ноября 2020 года.

В эту Черную пятницу по сравнению с прошлогодней средний чек в интернет-магазинах вырос на 12%. Количество платежей за онлайн-покупки увеличилось в 1,7 раз, их оборот — в 1,9 раз. Самым большим спросом у россиян традиционно пользуются одежда и обувь, электроника и бытовая техника, товары для дома.

В периоды Черных пятниц 2017-2019 годов обороты в российских интернет-магазинах были в среднем в 1,5 раза выше по сравнению с обычными выходными ноября этих же лет. При этом покупок было больше в 1,5-1,8 раза. Средний чек тоже увеличивался, но не сильно.