Исследование ЮKassa: итоги Черной пятницы в онлайне
В минувшую Черную пятницу число покупок в российских интернет-магазинах выросло на 61% по сравнению с обычными выходными месяцем раньше, а оборот увеличился в 1,5 раза. При этом средний чек был ниже на 10% в дни распродаж — и составил 4963 рублей. К такому выводу пришли аналитики ЮKassa (прежнее название — Яндекс.Касса), изучив платежи россиян во время распродаж с 26 по 28 ноября 2020 года.
В эту Черную пятницу по сравнению с прошлогодней средний чек в интернет-магазинах вырос на 12%. Количество платежей за онлайн-покупки увеличилось в 1,7 раз, их оборот — в 1,9 раз. Самым большим спросом у россиян традиционно пользуются одежда и обувь, электроника и бытовая техника, товары для дома.
В периоды Черных пятниц 2017-2019 годов обороты в российских интернет-магазинах были в среднем в 1,5 раза выше по сравнению с обычными выходными ноября этих же лет. При этом покупок было больше в 1,5-1,8 раза. Средний чек тоже увеличивался, но не сильно.
«Прошедшая Черная пятница стала самой успешной для российского онлайн-бизнеса за последние четыре года, в том числе за счет изменения паттернов покупательского поведения и перехода покупателей в онлайн. Примечательно, что вырос сегмент цифрового контента — повышенный спрос на кино, музыку, игры, онлайн-курсы стимулирует дальнейшее развитие сервисов, которые работают по подписной модели. На таких сайтах средний чек составил 1012 рублей — это на 19% больше, чем в выходные месяцем раньше. Количество платежей на этих площадках увеличилось тоже на 21%, обороты — на 44%. Если сравнить с прошлым годом, то в эту Черную пятницу результаты тоже лучше: средний чек не изменился, число платежей выросло на 34%, оборот — на 39%», — говорит Иван Глазачев, генеральный директор ЮMoney (бывшие Яндекс.Деньги).