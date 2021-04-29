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Исследование ЮKassa: онлайн-продажи в кредит выросли за год на 40%

Продажи товаров и услуг в кредит или рассрочку через интернет активно растут. В феврале — марте 2021 оборот платежей за такие покупки увеличился на 38% относительно этого же периода годом раньше. В то же время средний чек стал больше на 20%, число продаж — на 14%. К таким выводам пришли аналитики ЮKassa, изучив данные о платежах через сервис «Заплатить по частям».

Что и как люди оплачивают в кредит или рассрочку

«В мире растет популярность продаж по модели — покупай сейчас, плати потом. Массовая самоизоляция только укрепляет этот тренд. Последние несколько лет он активно развивается и в России. Так, с 2019 обороты платежей в кредит или рассрочку через наш сервис выросли в 2,3 раза, средний чек — во столько же. И эта положительная динамика продолжает набирать обороты», — говорит Оксана Коробкина, коммерческий директор ЮMoney.

ЮKassa запустила сервис «Заплатить по частям» в 2018. За время работы сервиса больше всего в кредит оплачивали образовательные услуги (включая доступ к контенту, мастер-классы, информационно-консультационные услуги) — 50% от общего оборота. На втором месте — бытовая техника и электроника (17%), затем следуют товары для дома и сада (10%), товары для хобби (5%), одежда и обувь (3%), спорттовары (3%), туризм (2%). Самый высокий средний чек составляет 60 тыс рублей в сегменте travel, за ремонт авто платят в среднем 45 тыс рублей, за спортивные товары — 31 тыс рублей, за бытовую технику и электронику — 25 тыс рублей, за образовательные услуги — 18 тыс рублей, за одежду и обувь — 12 тыс рублей.

«Любопытным выглядит также тренд распределения покупок в кредит по категориям. В 2019 году по обороту товары с физической доставкой, услуги и образование были практически одинаково востребованы (в среднем по 32%), а с 2020 года уверенно лидирует сегмент образования. EdTech в России по разным оценкам растет ежегодно на 17-25%, а финансовая доступность полезного цифрового контента становится драйвером роста этого направления», — говорит Оксана Коробкина, коммерческий директор ЮMoney.

Большая часть заказов, оплаченных через сервис в кредит или рассрочку, пришлась на суммы до 50 тыс. рублей — таких покупок было 74%. Доля продаж на суммы от 50 тыс. до 100 тыс. рублей составила 19%, от 100 тыс. до 150 тыс. рублей — 6%. Примерно в половине случаев — в 47% сервис выдал кредит или рассрочку на 12 месяцев, в 39% — на полгода. Аналитики ЮKassa считают, что пользователи возвращают взятые деньги все более дисциплинированно: в 2021 они успешно погасили 95% кредитов и рассрочек, в 2020 этот показатель был на 10% меньше.

Возможности онлайн-кредитов

По оценке аналитиков ЮKassa, при покупке в кредит или рассрочку средний чек может быть примерно в 2-3 раза больше, чем при оплате заказа, например, банковской картой. Так, в прошлом году средний чек за спортивные товары, оплаченные через ЮKassa картами, составил 34,7 тыс. рублей. При расчете в кредит или рассрочку этот показатель был заметно больше — 57 тыс. рублей. По данным ЮKassa, использование сервиса «Заплатить по частям» помогает интернет-магазинам спорттоваров увеличить продажи в среднем на 17,3%.

В сегменте электроники и бытовой техники похожая динамика. Средний чек за такие товары, оплаченные картами, — 16,6 тыс. рублей, а при расчете в кредит или рассрочку — 28,7 тыс. рублей. При этом число продаж у онлайн-площадок, которые пользуются сервисом ЮKassa и продают электронику, в среднем увеличилось на 19,8%.

Всеобщая самоизоляция изменила потребительское поведение людей — это отразилось и на рынке онлайн-кредитования. «Во время локдауна в апреле прошлого года бизнес был вынужден быстро адаптироваться к новым условиям, и тогда к сервису „Заплатить по частям“ подключилось в 2,5 раза больше компаний. Продавцам выгодно наращивать объемы продаж за счет кредитов или рассрочки. Кредитование в момент покупки — это один из „кирпичиков“ финтех-решений, которые позволяют бизнесу удерживать клиента. Например, на маркетплейсах этот способ расчета уже вошел в число основных, которые нужно обязательно предлагать пользователю как вариант», — говорит Оксана Коробкина, коммерческий директор ЮMoney.

Автор: Анна
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