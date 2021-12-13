Исследование ЮKassa и Hoff: продажи мебели за 11 месяцев 2021 года

Платежный провайдер ЮKassa, входящий в экосистему Сбера, и домашний маркетплейс Hoff проанализировали онлайн- и офлайн-продажи мебели и товаров для дома в России за последние три года, с 2019-го по 2021-й.

По данным ЮKassa, оборот платежей интернет-магазинов, продающих мебель и товары для дома, за 11 месяцев 2021 года вырос на 18% по сравнению с таким же периодом 2020 года, количество покупок на 3%. А вот покупателей в этом году стало на 3% меньше.

Если сравнивать эти показатели с допандемийным 2019 годом, в 2021-м оборот платежей вырос на 110%, а количество покупок на 38%. Количество пользователей, которые покупают мебель и товары для дома онлайн, увеличилось на 32%.

Средний чек в этой категории за 11 месяцев 2021 года составил 7469 рублей это на 14% больше, чем за аналогичный период годом ранее. По сравнению с 2019 годом средние затраты россиян на мебель и товары для дома выросли на 53%, рассказали в ЮKassa.

По данным домашнего маркетплейса Hoff, общие продажи мебели за январь-ноябрь 2021 года выросли на 27% относительно 2020-го, а по сравнению с допандемийным 2019-м рост составил почти 35%.

Две трети всех продаж Hoff в 2021 году приходится на офлайн продажи розничных магазинов за отчетный период выросли почти на треть. При этом доля онлайн-продаж растет с каждым годом: если в 2019 году этот показатель составлял 20%, то в 2021-м он достиг 33%.

Онлайн-продажи мебели на Hoff в 2021 году выросли почти на 10%, если сравнивать с 2020-м. Относительно 2019 года они увеличились более чем вдвое. Что касается товаров для дома, продажи в этой категории в 2021 году выросли более чем на 15% по отношению к 2020 году и на 11% по сравнению с 2019 годом.

По данным ЮKassa за 11 месяцев 2021 года, чаще всего россияне покупали мебель и товары для дома стоимостью от трех до восьми тысяч рублей это 29% от всех платежей, как и в прошлом году. Товары стоимостью от 50 до 80 тысяч рублей покупали на 31% чаще, от 80 до 100 тысяч рублей на 35% чаще, от 100 до 500 тысяч — на 46% чаще, чем в 2020 году.