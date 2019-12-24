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IT X5 получил патент на систему, ускоряющую кассовые операции

X5 Retail Group получила патент на изобретение автоматической системы анализа задержек на кассовых аппаратах. Решение разработано командой IT X5 и позволяет ускорить операции, сократить очереди и экономить сотни миллионов рублей на оптимизации IT-процессов в магазинах сетей Х5.

Автоматическая система состоит из программы и трёх компонентов: источники информации (кассы и POS-терминалы), интеграционный сервер и сервер аналитики. Программа собирает данные с касс и POS-терминалов торговой точки, передаёт и обрабатывает их на серверах, определяет последовательность, логику и связь между техническими и ручными операциями, а далее самостоятельно делает выводы по улучшению процессов и причинах задержек на кассовых аппаратах. Анализ проводится в режиме реального времени и позволяет узнать заранее и предотвратить 98% неполадок и сбоев.

Авторами системы являются 7 разработчиков компании, патентообладателем стала Х5. Решение проходило поэтапное внедрение и доработку с 2018 года, а сегодня работает на всех 15 752 магазинах сетей Х5.

Решение разработано на основе открытого программного обеспечения (Open Source) и поддерживается внутренними ресурсами. Система постоянно дорабатывается и совершенствуется за счёт внедрения нового функционала.

«Зачастую совершенствование того или иного IT-процесса никак не заметно обычному покупателю. Наше изобретение помогает клиентам экономить время: ускоряет операции на кассе, сокращает очереди и остановки на кассе. Речь идёт о секундных задержках, но на 4 млрд чеков, которые за год печатаются в сетях Х5, 1 секунда превращается в 98 лет экономии. Результаты работы всей команды позволяют нам говорить о том, что мы ускоряем время обслуживания на кассе, оптимизируем технические операции и влияем на такие важные показатели компании как NPS и товарооборот», — говорит Алла Антонова, ВРИО директора по информационным технологиям X5 Retail Group.

Система бизнес-мониторинга позволяет снизить число людей, ушедших без покупок, предсказывает пиковые нагрузки и заранее готовит систему к ним, рекомендует, как выстроить операционный процесс, чтобы сократить время покупки. Например, когда лучше сканировать карту лояльности (до или после проведения товаров) или как оптимизировать работу с универсальным транспортным модулем (УТМ) для покупки алкоголя без сбоев и перезагрузок.

Уникальность разработки подтверждена «Патентом на изобретение „Способа анализа задержек на кассовых аппаратах и устройства для его осуществления“», выданной Роспатентом в ноябре этого года. Х5 обладает эксклюзивными правами на данное решение на территории Российской Федерации в течение 20 лет.

Автор: Анна
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