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Ситимобил и Delivery Club запустили доставку из сети магазинов «Азбука вкуса»

Агрегатор такси Ситимобил и сервис доставки еды Delivery Club запустили доставку из сети магазинов «Азбука вкуса». Заказы будут выполнять как курьеры Delivery Club, так и водители, подключенные к сервису Ситимобил. Это позволит расширить операционные возможности бизнеса: увеличить радиус доставки из магазинов и сократить ее время.

Ситимобил выступит логистическим партнером интернет-магазина «Азбуки вкуса»: часть заказов оттуда будут попадать к водителям, подключенным к сервису. Доставка товаров водителями партнеров Ситимобил будет бесплатна для клиента и займет не более одного часа. Для водителей, подключенных к доставке, подготовлена специальная программа обучения курьеров на автомобилях. На старте к доставке подключено несколько точек сети в отдельных районах Москвы, позднее география партнерства расширится.

«Азбуки вкуса» также стала новым партнером Delivery Club в сфере доставки продуктов питания и товаров повседневного спроса. Пользователи сервиса могут заказать около 10 тысяч товарных наименований из ассортимента магазинов сети: мясную и молочную продукцию, готовые блюда, товары для животных и др. Время доставки составляет 30-40 мин, стоимость — 149 руб. В выходные дни при заказе от 499 рублей доставка будет бесплатной. На первом этапе курьеры Delivery Club будут доставлять заказы в четырех районах Москвы и Санкт-Петербурга. До конца 2020 года к сервису планируется подключить все магазины «Азбуки вкуса».

«Доставка продуктов становится все более важной опцией для многих пользователей, и мы рады, что теперь Ситимобил поможет им получать заказы „Азбуки вкуса“ еще быстрее. Сотрудничество с Delivery Club в рамках совместного предприятия Mail.ru Group и Сбера позволяет предлагать нашим партнерам максимально эффективные решения для развития бизнеса. Все большее число людей получают доступ к услугам быстрой и безопасной доставки. Мы продолжим активно развивать направление доставки и готовим новые инструменты для дальнейшей интеграции с сервисами», — рассказывает Виталий Бедарев, исполнительный директор Ситимобил.

«Мы видим растущий интерес клиентов к доставке продуктов как к способу ежедневной экономии времени. Сотрудничество с Ситимобил в рамках совместного предприятия Mail.ru Group и Сбера позволило нам значительно расширить зоны доставки, что вкупе с нашей логистической экспертизой и широким ассортиментом „Азбуки вкуса“ позволяет обеспечить качественными продуктами из любимых магазинов еще большее число пользователей сервиса», — комментирует операционный директор Delivery Club Мухит Сейдахметов.

Ситимобил запустил тариф «Доставка» в начале апреля. С его помощью можно передать с водителем посылки и ценные вещи, в том числе «от двери до двери». Позднее к доставке Ситимобил подключились и бизнес-партнеры. В мае Delivery Club вместе с Ситимобил расширил зоны доставки готовых блюд из ресторанов в Москве и Санкт-Петербурге: если клиент находится далеко от ресторана, заказ назначается не на пешего курьера, а на водителя, сотрудничающего с сервисом Ситимобил.

Автор: Анна
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