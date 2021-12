Итоги 2021 года на рынке центральных торговых коридоров Санкт-Петербурга

По данным международной консалтинговой компании JLL, доля свободных помещений в стрит-ритейле и запрашиваемые арендные ставки к концу 2021 года приблизились к допандемийным значениям. На основных торговых улицах города в декабре вакантно 9,5% помещений, что ниже пикового уровня 2020 года на 3,4 п.п., а максимальные ставки достигают выросли с 10 до 12 тыс. руб. за кв. м в месяц на Невском проспекте.

Динамика доли свободных помещений на основных торговых улицах Санкт-Петербурга

Источник: JLL

Общепит

В 2021 году кафе и рестораны в формате стрит-ритейла постепенно восстанавливают утраченные в прошлом году позиции. На основных торговых улицах Санкт-Петербурга в 2020 году количество закрытых кафе и ресторанов на 29% превышало количество открытых, а уже в нынешнем году ситуация улучшается и количество открытых больше на 9% по сравнению с закрытыми.

С каждой новой волной пандемии она оказывает все менее заметное влияние на рынок недвижимости в целом и стрит-ритейла в частности. Рестораторы адаптировались к условиям вводимых ограничений, организовали доставку и работу навынос, а летний сезон даже без иностранных туристов был достаточно успешен благодаря российским путешественникам и хорошей погоде.

Соотношение открытых и закрытых кафе и ресторанов в стрит-ритейле Петербурга

Источник: JLL

На Рубинштейна, главной ресторанной улице города, сразу два рекорда. По данным JLL, доля кафе и ресторанов в структуре арендаторов достигла максимального за всю историю значения — 75% помещений; в течение года открылись в том числе Flor, «Гучи», White point. При этом годовой уровень ротации минимален — 7%, тогда как в предыдущие годы он находился в диапазоне от 14 до 26% в год. Небольшой выбор пустующих помещений и высокие арендные ставки сдерживают приход новых ресторанов в эту локацию.

Годовая ротация на улице Рубинштейна

Источник: JLL

Fashion

С начала пандемии эксперты JLL наблюдают усиление специализации fashion-коридоров города — Большого проспекта П.С., Большой Конюшенной улицы и Старо-Невского проспекта. Здесь не такой большой наплыв туристов, покупатели приезжают целенаправленно для шопинга. Доля магазинов одежды и аксессуаров на fashion-улицах города за два года выросла на 4 п.п. — с 27% в конце 2019 года до 31% в нынешнем декабре.

Наблюдается высокая активность спроса со стороны известных брендов по поиску новых помещений. В 2021 году на Большой Конюшенной открылись магазины 12 storeez, Millz Karta, Ameli Furs, All we need, на Старо-Невском — Philipp Plein, Montblanc, Tag Heuer. Также событием для рынка Петербурга должно стать открытие первого бутика Hermes в городе на Невском проспекте, 153.

Банки

«Третий год подряд мы наблюдаем сокращение банками своего присутствия в офлайне в формате стрит-ритейла. Цифровизация жизни коснулась и банковской сферы. Сейчас банк в сознании людей — это прежде всего приложение в телефоне, а не отделение с очередями. В конце 2019 года на основных торговых улицах города было представлено 115 отделений банков, в конце 2020 года — 103, а сейчас только 96, — комментирует Наталия Киреева, руководитель отдела исследований компании JLL в Санкт-Петербурге. — В будущем году мы ожидаем продолжения этой тенденции».

Прогноз

В 2022 году эксперты JLL прогнозируют стабилизацию на рынке стрит-ритейла Санкт-Петербурга. Вакантность будет держаться на комфортном для рынка показателе — менее 10%, а арендные ставки выйдут на допандемийный уровень на всех центральных торговых улицах города.