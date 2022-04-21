Итоги церемонии награждения «E-commerce Index Top-100» за 2021 год
Компания Data Insight в рамках подготовки рейтинга крупнейших российских интернет-магазинов провела награждение лучших интернет-магазинов России Ecommerce Index Top-100 Мероприятие прошло при поддержке партнеров 5Post, Dalli, Get4Click и Logsis.
Номинации
Лидер рынка
I место — Wildberries
II место — Ozon
III место — DNS
Лидер роста
- Стайер: Яндекс Маркет
Самые высокие минимальные за 3 года темпы роста
- Ускорение: СберМегаМаркет
Максимальное улучшение динамики в 2021 году относительно динамики 2020 года
- Потенциал: Магнит
Интернет-магазин из числа не входящих в топ-100, который при продолжении роста прошедшего года будет выше всего по объему онлайн-продаж в текущем году
- Развитие: Самокат
Наибольшие темпы роста (среди входивших в топ-100 за 2020)
- Рост доли рынка: Wildberries
Наибольший прирост (разница) доли онлайн-рынка
- Прорыв года: Перекресток.ру
Наибольший объем онлайн-продаж среди интернет-магазинов, впервые вошедших в топ-100
Бренд в офлайне
- Развитие ритейл-бренда: СберМаркет
Наибольшие темпы роста объемов прямого трафика среди магазинов, входивших в топ-100 предыдущего года
- Объем прямых продаж: IKEA
Наибольший объема онлайн-продаж (через собственный сайт или приложение) среди производителей (брендов)
- Рост прямых продаж: ВкусВилл
Наибольшие темпы роста объема онлайн-продаж (через собственный сайт или приложение) среди производителей (входивших в топ-100 прошлого года)
- Продажи на маркетплейсах: ТВОЕ
Бренд с наибольшим объемом прямых продаж через маркетплейсы.
Новая номинация
- Лидер среди селлеров: Офисмаг
Мультибрендовый селлер с наибольшим объемом продаж на маркетплейсах
Специальная номинация
- Лидер Omni: ВкусВилл
Лидер рейтинга омниканальных ритейлеров (совместный проект DI и AWG)