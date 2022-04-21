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Итоги церемонии награждения «E-commerce Index Top-100» за 2021 год

Компания Data Insight в рамках подготовки рейтинга крупнейших российских интернет-магазинов провела награждение лучших интернет-магазинов России Ecommerce Index Top-100 Мероприятие прошло при поддержке партнеров 5Post, Dalli, Get4Click и Logsis.

Номинации

Лидер рынка

I место — Wildberries
II место — Ozon
III место — DNS

Лидер роста

  • Стайер: Яндекс Маркет
    Самые высокие минимальные за 3 года темпы роста
  • Ускорение: СберМегаМаркет
    Максимальное улучшение динамики в 2021 году относительно динамики 2020 года
  • Потенциал: Магнит
    Интернет-магазин из числа не входящих в топ-100, который при продолжении роста прошедшего года будет выше всего по объему онлайн-продаж в текущем году
  • Развитие: Самокат
    Наибольшие темпы роста (среди входивших в топ-100 за 2020)
  • Рост доли рынка: Wildberries
    Наибольший прирост (разница) доли онлайн-рынка
  • Прорыв года: Перекресток.ру
    Наибольший объем онлайн-продаж среди интернет-магазинов, впервые вошедших в топ-100

Бренд в офлайне

  • Развитие ритейл-бренда: СберМаркет
    Наибольшие темпы роста объемов прямого трафика среди магазинов, входивших в топ-100 предыдущего года
  • Объем прямых продаж: IKEA
    Наибольший объема онлайн-продаж (через собственный сайт или приложение) среди производителей (брендов)
  • Рост прямых продаж: ВкусВилл
    Наибольшие темпы роста объема онлайн-продаж (через собственный сайт или приложение) среди производителей (входивших в топ-100 прошлого года)
  • Продажи на маркетплейсах: ТВОЕ
    Бренд с наибольшим объемом прямых продаж через маркетплейсы.

Новая номинация

  • Лидер среди селлеров: Офисмаг
    Мультибрендовый селлер с наибольшим объемом продаж на маркетплейсах

Специальная номинация

  • Лидер Omni: ВкусВилл
    Лидер рейтинга омниканальных ритейлеров (совместный проект DI и AWG)
Автор: Катрин Волкова
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