Итоги церемонии награждения «E-commerce Index Top-100» за 2021 год

Почти половина россиян, работающих в сфере продаж (41%), ездит в командировки в среднем раз в полгода на несколько дней, выяснили Ozon Travel для бизнеса и международный лидер в области гибких офисных пространств WeWork, опросив около 1,7 тыс. человек по всей стране. 18% сотрудников предпочитают в деловых поездках работать в коворкингах и выбирает отели, которые могут их предоставить. Большинству командировочных расходы на коворкинг оплачивают компании.