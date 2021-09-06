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Итоги экспорта кондитерских изделий в 1 полугодии 2021 г.

Экспорт кондитерских изделий из Российской Федерации по итогам первого полугодия 2021 года показал уверенный рост как в натуральном, так и в денежном выражении. Объем поставок из России увеличился на 16,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 329,6 тыс. тонн на сумму $709,5 млн (рост 19,3%). Таким образом, объем экспорта кондитерских изделий превысил уровень аналогичного периода допандемийного 2019 года.

Основу экспорта составили шоколадные кондитерские изделия. На их долю пришлось 47,7% или $338,6 млн продаж. В натуральном выражении этот показатель составил 39,9% (131,7 тыс. тонн). Поставки шоколадной продукции выросли на 21,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Это самый высокий показатель по динамике роста среди всех видов кондитерских изделий, продаваемых за рубеж.

Экспорт мучных кондитерских изделий в первом полугодии 2021 года вырос на 12,8%, до 146,6 тыс. тонн. Поставки сахаристых кондитерских изделий также увеличились на 14,4% до 51,3 тыс. тонн.

География поставок российских кондитерских изделий насчитывает 94 страны: от Сингапура и Тайваня до Нидерландов. Основными покупателями российских сладостей на протяжении всего времени остаются страны ближнего зарубежья: Казахстан, Беларусь, Азербайджан, страны Средней Азии. Доля Казахстана в общем объеме экспорта составила 27%.

Вместе с тем продажи растут и за счет расширения экспорта на относительно новых для российских игроков направлениях. Среди стран, показавших в первом полугодии 2021 года прирост более 100%: Сербия (+373%), Нигерия (+368%), Афганистан (+323%), Йемен (+155%), Болгария (+120%) и Бразилия (+110%).

«В отношении новых направлений экспорта важно оценивать не столько процентное увеличение объемов поставок — тут все-таки есть эффект низкой базы, сколько смотреть на расширение географии новых рынков. А это и страны Ближневосточного региона, и страны Европы, и государства Южной Америки. Российские кондитерские изделия набирают популярность в мире, и это очень важный результат. Если смотреть на динамику показателей экспорта кондитерских изделий, то она говорит о том, что в краткосрочной перспективе Российская Федерация имеет хорошие шансы стать крупнейшим поставщиком шоколада и шоколадных кондитерских изделий на рынок КНР, опередив Италию, а также войти в пятерку лидеров экспорта шоколада и шоколадных кондитерских изделий во Вьетнаме», — комментирует исполнительный директор Ассоциации предприятий кондитерской промышленности «АСКОНД» Вячеслав Лашманкин.

Росту поставок российского шоколада в Китай должен содействовать запуск при поддержке государства «Программы продвижения российской кондитерской продукции на рынок КНР», разработанной в 2020 году по заказу ФГБУ «Агроэкспорт» Минсельхоза России.

Автор: Анна
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