Итоги года на рынке готового бизнеса: исследование Avito

Эксперты Avito проанализировали динамику спроса и стоимости предложений в категории «Готовый бизнес» в 2016 году и выяснили, как менялись предпочтения предпринимателей в городах-миллионерах и России в целом.

В IV квартале 2016 года суммарный спрос на готовый бизнес по всей стране снизился на 6,2%. Наиболее востребованными видами готового бизнеса остаются предприятия в сферах услуг и торговли. Их совокупная доля превышает 50% в общей структуре спроса. Около 14% запросов контактов зафиксировано в подкатегории «Общественное питание». Минимальные показатели отмечены в разделах «Сельское хозяйство» и «Строительство», доли которых составляют 2,3% и 1,7% соответственно.

В целом за прошедший год структура спроса на готовый бизнес изменилась незначительно. Наиболее показательная положительная динамика зафиксирована в разделе «Интернет-магазин» (1,2 п.п.), отрицательная – в разделе «Торговля» (-1,8 п.п.), то есть произошло некоторое перераспределение спроса в пользу предприятий в сфере e-commerce.

В разрезе городов с населением более 1 млн человек максимальный интерес потенциальных покупателей к готовому бизнесу отмечен в Москве и Санкт-Петербурге. В столице осуществляется около 17,7% переходов к запросам контактов, в Петербурге – 9,3%. Замыкает тройку Новосибирск, доля которого не превышает 3,7%. Но если в Москве и Санкт-Петербурге пользователи Avito чаще интересуются предложениями в сфере услуг, то в Новосибирске – в сфере торговли. В целом спрос на готовый бизнес в сфере услуг выше в Екатеринбурге, Казани, Москве, Нижнем Новгороде, Омске, Самаре и Санкт-Петербурге, на готовый бизнес в сфере торговли – в Волгограде, Воронеже, Красноярске, Новосибирске, Перми, Ростове-на-Дону, Уфе и Челябинске.

Средняя цена по всем объявлениям о продаже готового бизнеса в России в IV квартале 2016 составляла 3,6 млн рублей, что на 5% меньше, чем годом ранее. Наиболее доступным вариантом по-прежнему остаются интернет-магазины – в среднем такой бизнес стоит около 550 тыс. руб. В числе дорогих предложений – готовый бизнес в сферах сельского хозяйства (12,1 млн руб.), производства (9,6 млн руб) и строительства (5 млн руб.).

Самая высокая средняя цена предложения готового бизнеса, как и годом ранее, зафиксирована в Москве и составляет 4,7 млн руб. – на 10,1% больше, чем в IV квартале 2015 года. Аналогичный показатель в Санкт-Петербурге – 3,5 млн, в Самаре – 3,4 млн, в Уфе и Ростове-на-Дону – 3,3 млн руб. Наиболее доступные предложения представлены в Воронеже и Челябинске (по 1,9 млн руб.). Заметная положительная динамика средней цены зафиксирована в Уфе – 41,4% по итогам года. В Воронеже, напротив, отмечено существенное – на уровне 35,5% – снижение показателя.

Динамика стоимости в категории «Готовый бизнес» на Avito