Итоги года на рынке готового бизнеса: исследование Avito
Эксперты Avito проанализировали динамику спроса и стоимости предложений в категории «Готовый бизнес» в 2016 году и выяснили, как менялись предпочтения предпринимателей в городах-миллионерах и России в целом.
В IV квартале 2016 года суммарный спрос на готовый бизнес по всей стране снизился на 6,2%. Наиболее востребованными видами готового бизнеса остаются предприятия в сферах услуг и торговли. Их совокупная доля превышает 50% в общей структуре спроса. Около 14% запросов контактов зафиксировано в подкатегории «Общественное питание». Минимальные показатели отмечены в разделах «Сельское хозяйство» и «Строительство», доли которых составляют 2,3% и 1,7% соответственно.
В целом за прошедший год структура спроса на готовый бизнес изменилась незначительно. Наиболее показательная положительная динамика зафиксирована в разделе «Интернет-магазин» (1,2 п.п.), отрицательная – в разделе «Торговля» (-1,8 п.п.), то есть произошло некоторое перераспределение спроса в пользу предприятий в сфере e-commerce.
В разрезе городов с населением более 1 млн человек максимальный интерес потенциальных покупателей к готовому бизнесу отмечен в Москве и Санкт-Петербурге. В столице осуществляется около 17,7% переходов к запросам контактов, в Петербурге – 9,3%. Замыкает тройку Новосибирск, доля которого не превышает 3,7%. Но если в Москве и Санкт-Петербурге пользователи Avito чаще интересуются предложениями в сфере услуг, то в Новосибирске – в сфере торговли. В целом спрос на готовый бизнес в сфере услуг выше в Екатеринбурге, Казани, Москве, Нижнем Новгороде, Омске, Самаре и Санкт-Петербурге, на готовый бизнес в сфере торговли – в Волгограде, Воронеже, Красноярске, Новосибирске, Перми, Ростове-на-Дону, Уфе и Челябинске.
Средняя цена по всем объявлениям о продаже готового бизнеса в России в IV квартале 2016 составляла 3,6 млн рублей, что на 5% меньше, чем годом ранее. Наиболее доступным вариантом по-прежнему остаются интернет-магазины – в среднем такой бизнес стоит около 550 тыс. руб. В числе дорогих предложений – готовый бизнес в сферах сельского хозяйства (12,1 млн руб.), производства (9,6 млн руб) и строительства (5 млн руб.).
Самая высокая средняя цена предложения готового бизнеса, как и годом ранее, зафиксирована в Москве и составляет 4,7 млн руб. – на 10,1% больше, чем в IV квартале 2015 года. Аналогичный показатель в Санкт-Петербурге – 3,5 млн, в Самаре – 3,4 млн, в Уфе и Ростове-на-Дону – 3,3 млн руб. Наиболее доступные предложения представлены в Воронеже и Челябинске (по 1,9 млн руб.). Заметная положительная динамика средней цены зафиксирована в Уфе – 41,4% по итогам года. В Воронеже, напротив, отмечено существенное – на уровне 35,5% – снижение показателя.
Динамика стоимости в категории «Готовый бизнес» на Avito
|
Город
|
IV квартал 2015 г., руб.
|
IV квартал 2016 г., руб.
|
Динамика
|
Волгоград
|
2 265 000
|
2 252 000
|
-0,6%
|
Воронеж
|
2 885 000
|
1 861 000
|
-35,5%
|
Екатеринбург
|
2 987 000
|
2 703 000
|
-9,5%
|
Казань
|
2 662 000
|
2 854 000
|
7,2%
|
Красноярск
|
2 415 000
|
2 820 000
|
16,8%
|
Москва
|
4 296 000
|
4 730 000
|
10,1%
|
Нижний Новгород
|
2 404 000
|
1 853 000
|
-22,9%
|
Новосибирск
|
3 748 000
|
3 224 000
|
-14,0%
|
Омск
|
1 959 000
|
1 755 000
|
-10,4%
|
Пермь
|
2 152 000
|
1 923 000
|
-10,6%
|
Ростов-на-Дону
|
3 071 000
|
3 259 000
|
6,1%
|
Самара
|
3 899 000
|
3 407 000
|
-12,6%
|
Санкт-Петербург
|
3 366 000
|
3 500 000
|
4,0%
|
Уфа
|
2 319 000
|
3 279 000
|
41,4%
|
Челябинск
|
2 761 000
|
1 926 000
|
-30,2%
|
Вся Россия
|
3 793 000
|
3 602 000
|
-5,0%