Итоги и интересные факты ноябрьских мегараспродаж на Ozon

Количество заказов на Ozon в главный день «Черной пятницы», 26 ноября, выросло в 5 раз к прошлому году. Оборот от продаж непосредственно в этот день увеличился в 4 раза год к году, до 5 млрд рублей. Обе распродажи показали сопоставимые совокупные результаты, но в Чёрную Пятницу продажи между днями распределились более равномерно. В акцию «11.11» был один явный пик 11 ноября (6,1 млрд рублей), а вот в «Чёрную Пятницу» был также очень значимый всплеск продаж в финальный день, 28 ноября — сработал «эффект дедлайна».

Две большие ноябрьские распродажи привели на Ozon более 700 тысяч новых покупателей, которые раньше вообще не делали покупки на площадке. Число покупателей-участников главного дня «Чёрной Пятницы» выросло в 4,5 раза год к году, что еще раз подтверждает тренд перевода покупок в онлайн. А каждый пятый участник акции «11.11» вернулся сделать повторные покупки на второй распродаже.

В период мегараспродаж выросла активность покупателей в регионах — в этом году на них пришлось 70% продаж и на акции «11.11», и на «Чёрной Пятнице». Количество продавцов, принявших участие в «Чёрной Пятнице», на 15-20% выше, чем в «11.11» — многие продавцы решились участвовать во второй распродаже, увидев отличный эффект первой. При этом ⅔ продавцов-участников «Чёрной Пятницы» — региональные предприниматели.

Наиболее популярными категориями обеих распродаж были товары для дома и сада, для красоты и здоровья, продукты питания, электроника, одежда и детские товары. Быстрее всего в «Черную пятницу» рос спрос на ювелирные украшения, одежду, продукты питания, обувь, товары для туризма, охоты и рыбалки и автотовары.

Интересные факты про «Черную Пятницу» на Ozon: