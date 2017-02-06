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Итоги «Киберпонедельника-2017»

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Media Markt
Media Markt
Электроника

В период с 30 января по 1 февраля прошла всероссийская онлайн-распродажа «Киберпонедельник-2017». Организаторы распродажи на площадке Kiberponedelnik.com официально подвели итоги акции: совокупное число посещений – 1 800 000, размер среднего чека – 3 000 рублей, средняя скидка по площадке – 40%.

В дни распродажи в десятках товарных категорий свои предложения представили 130 магазинов. Самыми посещаемыми магазинами стали: Microsoftstore.ru, Buyon.ru, Mediamarkt.ru, Adidas.ru, Pleer.ru, Technopark.ru, Shop.huawei.ru.

На площадке Kiberponedelnik.com зафиксировано 1,8 млн посещений, 60% из которых пришлось на регионы. Помимо Москвы и Санкт-Петербурга в число наиболее активных городов вошли Екатеринбург, Уфа, Краснодар, Казань, Челябинск, Новосибирск и Самара. В дни распродажи пик трафика был зафиксирован 30 января в 13:00 и 31 января в 17:00. Наибольший процент покупателей – 75,5% заходили на площадку с компьютера, 22% использовали мобильные телефоны, 2,5% пришлось на планшеты.

Наибольший интерес у покупателей вызвали такие категории товаров как: электроника и бытовая техника, одежда и обувь, детские товары, часы и украшения, спорт и отдых. Самые глубокие скидки предоставила категория «Одежда и аксессуары»: до 90%. «Бытовая техника и электроника» предложила скидки до 55%. «Детские товары» и «Дом и дача» – до 80%, «Красота и здоровье» – до 60%. Средняя скидка по площадке составила 40%.

«Это первая акция, которая принимала все решения в пользу покупателей. Онлайн-распродажа «Киберпонедельник-2017» оправдала наши ожидания, все поставленные цели были достигнуты. Нам удалось снять напряжение у покупателей. Как известно, раньше истории с онлайн-распродажами имели негативный окрас, сейчас уже нет оснований так утверждать. Те магазины-участники, которые заходили на Kiberponedelnik.com с так называемым «старым понятием о торговле», нарушая правила акции, были исключены. В этом плане – это самая чистая распродажа из проводимых ранее. Дальше будет только лучше», – прокомментировал Александр Иванов, Президент НАДТ.

Среди покупателей соотношение между мужчинами и женщинами было равным. 33,5% от общего количества покупателей составили молодые люди в возрасте от 25 до 34 лет, 27,5% – от 18 до 24, 15,5% – от 35 до 44, 12,5% в возрасте от 45 до 54 лет. Самая малочисленная категория – 11%, представлена покупателями в возрасте от 55 лет и старше.

По вопросу, касающемуся нарушений со стороны ритейлеров, на данный момент получено 20 обращений от покупателей. В отношении указанных магазинов-участников партнер акции Союз потребителей Российской Федерации (СПРФ) проводит тщательную проверку.

Напомним, что организатором акции на сайте Kiberponedelnik.com выступила Национальная Ассоциация Дистанционной Торговли (НАДТ). Техническим партнером акции стала компания ООО «Блэк Фрайдэй» (организатор первой российской «Чёрной пятницы» и владелец площадки blackfridaysale.ru).

Компании и сервисы: Media Markt, Adidas
Автор: Анна
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