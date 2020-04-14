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Итоги первого квартала 2020 года на рынке складов Петербурга

По данным международной консалтинговой компании Colliers International, совокупный объем сделок со складской недвижимостью классов A и B за январь-март 2020 г. составил 49,4 тыс. кв. м против 38,3 тыс. кв. м в первом квартале 2019 г.

Основной объем спроса продолжают формировать торговые и дистрибуционные компании — их доля в сделках со складской недвижимостью в первом квартале 2020 г. достигла 65% (по итогам 2019 г. она составляла 54%). Крупнейшей сделкой в сегменте стала аренда компанией Ozon помещений площадью 29 тыс. кв. м в строящемся СК «Марвел-Логистика» на территории «PNK Парк Софийская КАД».

В условиях пандемии склады в Петербурге остаются одним из развивающихся сегментов коммерческой недвижимости. По словам Андрея Косарева, генерального директора Colliers International в Санкт-Петербурге, этому способствуют, с одной стороны, дефицит площадей, который поддерживает ставки аренды в сегменте на высоком уровне, а с другой — продолжающийся тренд на рост рынка онлайн-торговли, который в моменте обострен еще и повышенным спросом со стороны покупателей, находящихся в самоизоляции.

По оценке экспертов, потребность в формировании большего резерва товаров, в том числе — первой необходимости и импортных товаров, с целью снижения риска роста цен на них, также может стимулировать дальнейшее увеличение складских мощностей в e-commerce и фармацевтике.

В первом квартале 2020 г. рынок складов Петербурга не пополнился ни одним спекулятивным объектом (предназначенным для сдачи в аренду). Единственным введенным в эксплуатацию объектом стал склад площадью 23,7 тыс. кв. м, который компания PNK Group построила по схеме built-to-suit для оператора контейнерных перевозок Maersk. Таким образом общее предложение качественной складской недвижимости в Петербурге составило 3,1 млн кв. м, при этом свободными из них на конец марта 2020 г. оставались 3,1%, или 95 тыс. кв. м.

Низкая вакансия, ограниченный прирост спекулятивного предложения и стабильно высокие темпы поглощения повлекли постепенное увеличение ставок аренды. За год (с марта 2019 года по март 2020 г.) ставки аренды в классе А выросли на 3%, составив 4 450 руб./кв. м/год, в классе B — на 9%, до 3 650 руб./кв. м/год. 

До конца 2020 г. в Петербурге ожидается ввод более 250 тыс. кв. м складских площадей, из них 180 тыс. кв. м — спекулятивных. При этом сроки сдачи объектов, находящихся на низкой стадии строительства, могут быть перенесены на более позднее время.

Автор: Анна
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