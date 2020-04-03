Итоги первого квартала 2020 года на рынке стрит-ритейла Петербурга

Благодаря высокой активности арендаторов в январе и феврале доля незанятых помещений сократилась в первом квартале на всех основных торговых магистралях Петербурга. Больше всего — на 2,6 п.п. вакантность снизилась на Старо-Невском проспекте. Здесь открылись кофейня Cofix, ресторан Lale, магазин «ВкусВилл» и другие. На 1,2 п.п. показатель сократился на Большом проспекте П.С., на 1,1 п.п. — на ул. Рубинштейна. Невский проспект и Большая Конюшенная улица продемонстрировали стабильность — доли свободных помещений на этих коридорах снизились менее, чем на 0,5 п.п.

Традиционно наиболее активная ротация заведений наблюдалась в сегменте общепита — 10 из 23 помещений, в которых сменились арендаторы, заняли кафе и рестораны. Так, на Большом проспекте П.С. на месте бара Sababa открылось азиатское бистро Dim Sum Now, а в помещении, где ранее находился ресторан «Две палочки», планируется открытие «Хачапури и вино». На ул. Рубинштейна вернулась кофейня Surf Coffee, которая открылась на площадке, которую до этого арендовало «Цветочное бюро».

Всего за первые три месяца 2020 г. на основных торговых магистралях Петербурга появилось 47 новых арендаторов, что на шесть больше по сравнению с таким же периодом годом ранее. Почти половина из них — 44% это представители сегмента общественного питания. В числе новых заведений Monkey bar и ресторан GODS на ул. Рубинштейна, а также «Каха бар» на Большом проспекте П.С.

Второе место занял сегмент одежды и обуви: на Большом проспекте П.С. открылись первые монобрендовые магазины Sandro и Maje, а на Б. Конюшенной улице анонсировано открытие бутиков Agnona и Fabiana Filippi. Оба торговых коридора отличает высокая доля fashion-арендаторов, которая достигает здесь 28% и 18% соответственно.

Активную экспансию на петербургском рынке продолжает сеть «ВкусВилл»: новые магазины ритейлера появились в первом квартале текущего года на двух из пяти ключевых торговых коридорах (Большом проспекте П.С. и Старо-Невском проспекте). Расширила свое присутствие и московская сеть «Пират-Мармелад», которая открыла вторую точку в Санкт-Петербурге на Невском проспекте, 16.

Переломным моментом в работе ритейлеров стала середина марта, когда из-за распространения коронавируса (COVID-19) арендаторы на центральных торговых коридорах Петербурга стали фиксировать сокращение посещаемости своих объектов на 40-60%. В конце марта по решению правительства работа общепита и других заведений торговли, за исключением продуктовых магазинов, аптек, зоомагазинов и магазинов детских товаров, была временно приостановлена. На фоне ограничительных мер многие рестораны и кафе запустили услугу доставки блюд.

По словам Владимира Каличава, руководителя департамента услуг для ретейлеров Colliers International в Санкт-Петербурге, текущая ситуация послужит катализатором многих процессов, которые начали формироваться в стрит-ритейле ранее, до пандемии. «В будущем мы можем стать свидетелями таких структурных изменений в стрит-ритейле, как переход от фиксированной ставки к проценту с оборота, а также переход некоторых сегментов от классических офлайн-магазинов к смешанной форме оффлайн и онлайн магазинов, что позволит ритейлерам оптимизировать баланс между товарным запасом и продажами», — отмечает Владимир Каличава.

Часть компаний, скорее всего, будет вынуждена временно приостановить свою работу, в результате чего доля вакантных помещений на ключевых торговых коридорах Петербурга может увеличиться во втором квартале до 9-10%, что станет самым высоким показателем за последние пять лет. Сроки экспонирования свободных помещений при этом будут растягиваться, в связи с чем вероятна дальнейшая компрессия нижних границ ставок аренды.