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Итоги первого квартала 2020 года на рынке торговой недвижимости Петербурга

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Burger King
Burger King
Кафе, ресторан, фастфуд

По данным международной консалтинговой компании Colliers International, за январь — март 2020 г. новые арендаторы заняли в торговых центрах Петербурга около 10 тыс. кв. м, что почти в два раза меньше по сравнению с первым кварталом 2019 г. Снизилась как совокупная площадь новых магазинов, так и их количество. Ключевыми причинами снижения активности ритейлеров, по мнению экспертов, стали сложности с цепочками поставок товаров из других стран, которые начались в январе-феврале и из-за которых многие компании откладывали открытие новых магазинов, а также снижение трафика в торговых центрах в марте.

Большинство открытий (26%) традиционно пришлось на сегмент одежды и обуви — новые магазины заработали в ТРК «Европолис» (Calvin Klein Jeans и Armani Exchange), ТРЦ «Галерея» (универмаг российских дизайнеров Slava), ТК «Невский Центр» (Alexander Bogdanov) и других комплексах. Второе место по числу новых заведений занял сегмент общественного питания. Рестораны и кафе появились в ТРЦ «Галерея» (Boston Seafood & Bar и See Asia), в ТК «Владимирский пассаж» (Burger King), а также в ТРК «Лето» («Стейк давай»).

Дебютировали на рынке Петербурга в первом квартале 2020 г. два бренда: магазин спортивной одежды The North Face и салон товаров для здорового сна «Основа снов». Другим заметным событием стало появление в ТЦ «Адмирал» и ТЦ «Невский Атриум» арендаторов с нетипичным для торговых объектов Северной столицы профилем — двух коворкингов новой сети Corner.

К концу марта 2020 г. доля свободных помещений в качественных торговых центрах Петербурга составила 3,4%, что на 0,3 п.п. выше показателя декабря 2019 г. При этом к концу года рост вакантности в ТЦ может вырасти в результате закрытия торговых точек несетевыми операторами и оптимизации числа магазинов сетевыми игроками.

Скорость восстановления сегмента торговой недвижимости во многом будет зависеть от продолжительности пандемии и действия соответствующих ограничительных мер. По мнению Ирины Царьковой, директора департамента торговой недвижимости Colliers International, с возобновлением полноценной работы ТЦ посещаемость торговых объектов постепенно вернется на привычный уровень. «Торговые центры давно стали площадкой не только для шопинга, но и для семейного досуга, где создана особенная атмосфера для получения положительных эмоций и общения, чего так не хватает в нынешней ситуации. При этом восстановление будет плавным — какое-то время могут сказываться опасения покупателей и их стремление избегать места массового скопления людей, другим сдерживающим фактором может стать снижение реальных доходов населения», — добавляет она.

«Рост доли онлайн-покупок в текущий кризис уже обратил внимание операторов на важность развития омниканальных форматов магазинов, позволяющих эффективно комбинировать офлайн- и онлайн-коммуникации с покупателем. Крайне важной задачей станет и организация бесперебойной работы сервисов доставки», — отмечает Ирина Царькова.

Прирост рынка торговой недвижимости Санкт-Петербурга в последние несколько лет происходит за счет открытия районных и специализированных торговых объектов. К открытию в 2020 г. запланированы: МФК «Спутник» (GLA 11 тыс. кв. м), мебельный центр «Кубатура» (GLA 110 тыс. кв. м) и III очередь Outlet Village Pulkovo (GLA 5 тыс. кв. м). Однако, по мнению экспертов, экономическая неопределенность, вызванная падением цен на нефтяном рынке и пандемией коронавируса, может внести коррективы в планы девелоперов по запуску объектов. Так, открытие МФК «Спутник» и МЦ «Кубатура» уже перенесены с первой на вторую половину 2020 года.

Компании и сервисы: Burger King, The North Face, Armani Exchange, Calvin Klein Jeans
Автор: Анна
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