Итоги первого полугодия 2019 года Группы «М.Видео-Эльдорадо»

«Группа «М.Видео-Эльдорадо» раскрыла сокращённые неаудированные консолидированные финансовые итоги, подготовленные в соответствии с Международными стандартами финансовой отчётности (МСФО), за полугодие, закончившееся 30 июня 2019 года.

Ключевые показатели по Группе «М.Видео-Эльдорадо» за первое полугодие 2019 года:

Выручка Группы «М.Видео-Эльдорадо» выросла на 7,9% год-к-году до 161,5 млрд рублей в первом полугодии 2019 года

Валовая прибыль компании увеличилась на 8,4% год-к-году и составила 41,7 млрд рублей, а валовая маржа выросла на 0,1 процентных пункта до 25,8% в первом полугодии 2019 года

Показатель EBITDA по Группе вырос на 10,6% год-к-году и достиг 10,0 млрд рублей (19,7 млрд рублей по «МСФО 16»), а рентабельность по показателю EBITDA увеличилась на 0,2 процентных пункта год-к-году до 6,2% (12,2% по «МСФО 16») в первом полугодии 2019 года

Чистая прибыль Группы до вычета финансовых расходов и корректировок выросла на 7,9% год-к-году до 5,5 млрд рублей (7,5 млрд рублей по «МСФО 16») в первом полугодии 2019 года. Скорректированная чистая прибыль компании составила 2,9 миллиарда рублей (1,4 млрд рублей по «МСФО 16») в первом полугодии 2019 года

«Группа „М.Видео-Эльдорадо“ в первом полугодии 2019 года продемонстрировала устойчивый рост ключевых операционных и финансовых показателей, что говорит о своевременном и результативном присоединении „Эльдорадо“ и успешной интеграции двух компаний, юридическое и техническое объединение которых завершилось в феврале 2019 года. И „М.Видео“, и „Эльдорадо“, даже с учётом замедления рынка и собственной высокой базы, продолжают демонстрировать высокие темпы роста и имеют дальнейший потенциал развития за счёт уникальной бизнес-модели, объединяющей лучшее в онлайн-ритейле и офлайн. В то же время, общий бэкофис, объединённые ИТ-системы, логистика, закупки позволяют Группе „М.Видео-Эльдорадо“ оптимизировать расходы и получать дополнительные синергии, демонстрируя один из самых высоких в мире в своём сегменте показателей рентабельности по EBITDA на уровне 6,2%. Динамика и размер прибыли Группы обеспечивают дальнейшее развитие бизнеса в интересах акционеров и позволяют с комфортом управлять долговой нагрузкой», — отметил президент Группы «М.Видео-Эльдорадо» Александр Тынкован.

«Развитая онлайн-составляющая бизнеса, усиленная дополнительными преимуществами магазинов, например, доставкой в течение 30 минут, возможностью протестировать любую технику перед покупкой, быстрый обмен, позволяют Группе „М.Видео-Эльдорадо“ расти опережающими рынок темпами и наращивать свою долю. Уже сейчас наши клиенты используют и интернет, и магазин, и мобильное приложение для совершения покупок. Так, в первом полугодии 2019 года 66% всех продаж сети „М.Видео“ были реализованы через интернет, включая традиционные онлайн-продажи и продажи в магазинах с помощью платформы RTD (real-time dealing). В рамках нашей концепции ONE RETAIL мы продолжим дальнейшую интеграцию всех точек контакта с покупателями — сайта, мобильного приложения, программы лояльности, контактного центра и приложения для продавцов для создания абсолютно бесшовного процесса покупки. ONE RETAIL позволяет нам предлагать лучший сервис для клиентов и наращивать продажи за счёт индивидуальных предложений и бизнес-процессов, построенных на аналитике данных», — подчеркнул главный исполнительный директор Группы «М.Видео-Эльдорадо» Энрике Фернандес.

Выручка Группы увеличилась на 7,9% год-к-году до 161,5 млрд рублей в первом полугодии 2019 года, благодаря растущему трафику и среднему чеку, а также росту онлайн-продаж обоих брендов.

Валовая прибыль компании выросла на 8,4% год-к-году и составила 41,7 млрд рублей, а валовая маржа улучшилась на 0,1 п.п. год-к-году до 25,8% в первом полугодии 2019 года, благодаря эффективным закупкам и управлению промоакциями и ассортиментом.

Показатель EBITDA по стандарту «МСБУ 17» («IAS 17») вырос на 10,6% год-к-году и достиг 10,0 млрд рублей, при этом показатель EBITDA маржи прирос на 0,2 п.п. год-к-году и составил 6,2% за первое полугодие 2019 года. Улучшение было вызвано, главным образом, эффективным управлением расходами на персонал. Расходы на персонал остались на уровне первого полугодия 2018 года и составили 11,1 млрд рублей, а как процент от выручки снизились на 0,56 п.п. год-к-году до 6,9% в первом полугодии 2019 года с 7,5% в первом полугодии 2018 года. Расходы на персонал снизились благодаря синергиям и росту производительности труда.

Расходы на аренду по стандарту «МСБУ 17» («IAS 17») увеличились до 9,1 млрд рублей в первом полугодии 2019 года с 7,7 млрд рублей в первом полугодии 2018 года, и как процент от выручки возросли на 0,46 п.п. год-к-году до 5,6% в первом полугодии 2019 года. Увеличение было вызвано, главным образом, активной программой экспансии во второй половине 2018 года и было частично компенсировано оптимизацией арендных ставок.

Операционная прибыль по стандарту «МСБУ 17» («IAS 17») увеличилась на 4,5% год-к-году до 6,5 млрд рублей в первом полугодии 2019 года благодаря росту показателя EBITDA, частично компенсированному ростом расходов на амортизацию. Расходы на амортизацию по стандарту «МСБУ 17» («IAS 17») возросли до 3,5 млрд рублей в первом полугодии 2019 года с 2,8 млрд рублей первом полугодии 2018 года, и как процент от выручки увеличились на 0,3 п.п. год-к-году до 2,2% в первом полугодии 2019 года. Увеличение расходов на амортизацию было вызвано, в основном, активной экспансией, а также сделками по приобретению компаний в 2018 году.

Чистая прибыль Группы за вычетом финансовых расходов и корректировок по стандарту «МСБУ 17» («IAS 17») выросла на 7,9% год-к-году до 5,5 млрд рублей в первом полугодии 2019 года по сравнению с 5,1 млрд рублей в первом полугодии 2018 года, в результате описанных выше факторов роста эффективности бизнеса.

Финансовые расходы по стандарту «МСБУ 17» («IAS 17») увеличились в 2,5 раза год-к-году до 2,5 млрд рублей в первом полугодии 2019 года по сравнению с 1,0 млрд рублей в первом полугодии 2018 года, главным образом, из-за процентов по обслуживанию долга, привлечённого на покупку «Эльдорадо» в апреле 2018 года.

Чистая прибыль Группы по стандарту «МСБУ 17» («IAS 17») практически не изменилась год-к-году и осталась на уровне 2,9 млрд рублей в первом полугодии 2019 года, под влиянием возросших финансовых расходов.

В первом полугодии 2018 года чистая прибыль Группы была скорректирована на сумму разовых неденежных списаний активов и начисление дополнительной амортизации при переоценке активов «Эльдорадо».

Ключевые объединённые финансовые показатели по Группе «М.Видео-Эльдорадо» за 1ПГ 2019 года:

Влияние «МСФО 16» («IFRS 16») на финансовую отчётность Группы «М.Видео-Эльдорадо»

Внедрение стандарта «МСФО 16» («IFRS 16»), вступившего в силу с 1 января 2019 года, оказало влияние на показатель EBITDA, операционную прибыль и чистую прибыль Группы.

Влияние на EBITDA и Операционную прибыль

Показатель EBITDA Группы значительно выше в соответствии с новым стандартом «МСФО 16» («IFRS 16»), так как основная часть расходов по аренде, ранее признаваемых в отчёте о прибылях и убытках, была исключена. Операционные расходы амортизации были уменьшены по «МСФО 16» («IFRS 16») на 9 675 млн рублей, в основном за счёт расходов на аренду и техническое обслуживание, исключённых из отчёта о прибылях и убытках. Также в отчет о прибылях и убытках по «МСФО 16» («IFRS 16») за первое полугодие 2019 года был добавлен прочий операционный доход в размере 57 млн руб.

Таким образом, EBITDA Группы по «МСФО 16» («IFRS 16») существенно выросла до 19 740 млн рублей по сравнению с 10 008 млн рублей по стандарту «МСБУ 17» («IAS 17») в первом полугодии 2019 года. Рентабельность по EBITDA по «МСФО 16» («IFRS 16») составила 12,2% или +6,0 п.п. по сравнению с рентабельностью по EBITDA 6,2% по «МСБУ 17» («IAS 17») в первом полугодии 2019 года.

В то же время к операционным расходам ниже показателя EBITDA была добавлена дополнительная амортизация в размере 8 323 млн рублей, относящаяся к арендованным активам и влияющая на операционную прибыль Группы в первом полугодии 2019 года. В результате операционная прибыль Группы по «МСФО 16» («IFRS 16») составила 7 937 млн рублей по сравнению с 6 528 млн рублей по «МСБУ 17» («IAS 17») в первом полугодии 2019 года.

Влияние на чистую прибыль

Финансовые затраты увеличились на 3 574 млн рублей по «МСФО 16» («IFRS 16») за счёт дополнительных процентных расходов по лизинговым обязательствам в первом полугодии 2019 года.

Новый стандарт «МСФО 16» («IFRS 16») также привёл к снижению расходов по налогу на прибыль из-за снижения прибыли до налогообложения в первом полугодии 2019 года.

На чистую прибыль и чистую маржу группы оказали влияние дополнительные амортизационные и процентные расходы в соответствии со стандартом «МСФО 16» («IFRS 16»). Чистая прибыль Группы по новому стандарту снизилась на 1 566 млн рублей, чистая маржа на 1,0 п.п.

Влияние на отчет о движении денежных средств

Внедрение нового стандарта не влияет на чистое изменение денежных средств в отчёте о движении денежных средств. Однако стандарт «МСФО 16» («IFRS 16») влияет на представление отчёта о движении денежных средств, поскольку основные платежи по аренде классифицируются как финансовая деятельность, предоплата — как инвестиционная деятельность, а процентные платежи — как проценты, выплачиваемые в операционной деятельности.