+ Shopolog
Новости Всё о маркетинге интернет-магазина

Аналитика RSS

Итоги работы eSolutions за 2017 год

Фулфилмент-провайдер eSolutions (a member of the Otto Group) поделился итогами 2017 года.

Комментирует Алина Кисина, руководитель департамента развития электронной коммерции eSolutions:

«2017 год был очень интересным для компании. Выросли объемы посылок на 68%, что доказывает — онлайн растет быстрее, чем розница, и многие компании делают правильный выбор, принимая решение выйти в онлайн или развивать уже существующие онлайн проекты. Интересен факт снижения среднего чека (возможно, типично только для наших клиентов), частично это объясняется тем, что часть брендов выбрали стратегию проведения постоянных распродаж и акций для покупателей.

Уже не первый год наблюдается тренд роста заказов через мобильные устройства и рост выдачи заказов через постаматы.

Следующий год компания eSolutions посвятит развитию и запуску новых сервисов, также сфокусируется на повышении операционного качества».

В 2017 году объем посылок увеличился на 68% по сравнению с предыдущим годом, а товарооборот вырос на 48%. Снижение среднего чека на 12% (4 385руб) и рост количества товаров в заказе с 1,9 до 2,3 штук полностью отвечает маркетинговым стратегиям брендов к дисконтированию, проведению акций. Также общее снижение чека произошло за счет прихода новых брендов с низким чеком.

Одним из главных ecommerce-трендов последних лет является развитие мобильных технологий — это ярко подтверждают цифры. Доля заказов, совершенных через мобильные устройства, составляет 42,6% (37,2% — смартфоны, 5,5% — планшеты) — почти половина! Очевидно, онлайн ритейлеры должны уделять огромное внимание этому направлению, т.к. именно в этом канале зачастую наблюдается наибольшее количество ошибок при заказах.

Уверенно продолжает расти доля постаматов среди всех способов доставки, сейчас она составляет почти 29%. Рост происходит, в том числе, за счет других каналов альтернативной дистрибуции, в 2017 году лишь 54,3% заказов было доставлено курьерскими службами против 63,9% в 2016. 16,7% составляет доля Почты России.

Растет и количество предоплаченных заказов — этот показатель вырос на 5 процентных пунктов и составляет 29%.

Региональное распределение заказов осталось практически неизменным, небольшой рост показала Москва (31%) и Санкт-Петербург (10,7%), за ними — Екатеринбург, Ростов-на-Дону и Новосибирск.

Интересная ситуация с возвратами. В конце 2016 года eSolutions совместно с логистической компанией DHL eSolutions подключили услугу частичного выкупа. В связи с этим выросла доля клиентских возвратов, но в свою очередь заметно снизился почтовый возврат, который на данный момент составляет 12%.

Помимо сервисов классического фулфилмента eSolutions также оказывает своим клиентами и маркетинговые услуги. 2017 год стал в некотором смысле прорывным в этом направлении, товарооборот, сгенерированный через маркетинг, вырос на 75%.

На протяжении всего года eSolutions продолжали проводить в рамках eTraction Fashion Club мероприятия, посвященные актуальным вопросам в сфере ecommerce. Среди прочего, осенью совместно с ФРИИ был проведен питчинг стартапов, где представители бизнеса выступили с презентацией своих проектов.

В 2017 году портфель eSolutions пополнился российскими и международными fashion-брендами, которые, наряду с существующими клиентами, показывают стабильный уверенный рост. В планах — запуск новых клиентов, а также подключение и развитие новых сервисов и услуг.

Автор: Анна
Другие новости

Подписаться на новости

Подписаться

Читайте также

20 марта / Комментарии
В России 54% мобильных продаж совершаются в приложениях

В России 54% мобильных продаж совершаются в приложениях

Компания Criteo S.A. опубликовала отчет по глобальному исследованию рынка коммерции в 4 квартале 2017 года. Эксперты проанализировали привычки и предпочтения пользователей разных устройств во время шоппинга и сделали вывод: доверие покупателей к мобильным приложениям растет, а кросс-девайс покупки все чаще начинаются с мобильных устройств.

далее →

15 марта / Комментарии
Google удаляет 100 некачественных объявлений в секунду

Google удаляет 100 некачественных объявлений в секунду

Google представляет результаты работы по борьбе с некачественной рекламой в 2017 году. Всего было обезврежено 3,2 млрд объявлений, нарушающих политику компании о рекламе. Это больше, чем 100 некачественных объявлений в секунду!

далее →

14 марта / Комментарии
Анализ расходов россиян к 23 февраля и 8 марта

Анализ расходов россиян к 23 февраля и 8 марта

Система расчетов WebMoney Transfer совместно с сервисами приема платежей PayMaster и Platron проанализировала траты россиян к 23 февраля и 8 марта. Учитывались платежи в интернет-магазинах за двухнедельные предпраздничные периоды и непосредственно в сами праздники.

далее →

13 марта / Комментарии
29-30 марта 2018 года в Москве пройдет второй Фестиваль интернет-торговли EcomWeek

29-30 марта 2018 года в Москве пройдет второй Фестиваль интернет-торговли EcomWeek

Ежегодная встреча лидеров интернет-торговли России состоится 29-30 марта 2018 в ЦМТ Москвы. Коммуникационная площадка EcomWeek объединит ведущих игроков рынка, представителей малого и среднего бизнеса, а также компании, запускающие свои первые интернет-проекты.

далее →

1 марта / Комментарии
Mail.Ru Group объявила о финансовых результатах за 2017 год

Mail.Ru Group объявила о финансовых результатах за 2017 год

Интернет-компания Mail.Ru Group объявила о своих финансовых результатах за 2017 г. в четверг, 1 марта. Рекламная выручка группы в 2017 г. выросла на 28,9% — до 23,76 млрд рублей, в 2016 г. ее рост составил 26%, или до 18,4 млрд рублей. В четвертом квартале 2017 г. выручка от рекламы выросла на 29,4% — до 7,8 млрд руб. Всего выручка от рекламы составляет 41,2% от общей выручки компании (в 2016 г. она составляла 43%).

далее →

Shopolog

Поиск

Данный сайт использует технологию Cookies, позволяющую анализировать поведение пользователей на сайте. Ознакомьтесь с «Пользовательским соглашением об использовании сайта Shopolog.ru» и «Политикой об обработке персональных данных». Если Вы не согласны с условиями данных документов и не даете согласие на обработку ваших данных — покиньте пожалуйста этот сайт!

© Shopolog.ru, 2008 - 2018, новости и методические материалы о электронной коммерции (ecommerce) и ритейле (retail)
X
Нажмите «Нравится»,
чтобы читать Shopolog.ru в Facebook
Спасибо, я уже с вами!