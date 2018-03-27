Итоги работы eSolutions за 2017 год

Фулфилмент-провайдер eSolutions (a member of the Otto Group) поделился итогами 2017 года.

Комментирует Алина Кисина, руководитель департамента развития электронной коммерции eSolutions:

«2017 год был очень интересным для компании. Выросли объемы посылок на 68%, что доказывает — онлайн растет быстрее, чем розница, и многие компании делают правильный выбор, принимая решение выйти в онлайн или развивать уже существующие онлайн проекты. Интересен факт снижения среднего чека (возможно, типично только для наших клиентов), частично это объясняется тем, что часть брендов выбрали стратегию проведения постоянных распродаж и акций для покупателей.

Уже не первый год наблюдается тренд роста заказов через мобильные устройства и рост выдачи заказов через постаматы.

Следующий год компания eSolutions посвятит развитию и запуску новых сервисов, также сфокусируется на повышении операционного качества».

В 2017 году объем посылок увеличился на 68% по сравнению с предыдущим годом, а товарооборот вырос на 48%. Снижение среднего чека на 12% (4 385руб) и рост количества товаров в заказе с 1,9 до 2,3 штук полностью отвечает маркетинговым стратегиям брендов к дисконтированию, проведению акций. Также общее снижение чека произошло за счет прихода новых брендов с низким чеком.

Одним из главных ecommerce-трендов последних лет является развитие мобильных технологий — это ярко подтверждают цифры. Доля заказов, совершенных через мобильные устройства, составляет 42,6% (37,2% — смартфоны, 5,5% — планшеты) — почти половина! Очевидно, онлайн ритейлеры должны уделять огромное внимание этому направлению, т.к. именно в этом канале зачастую наблюдается наибольшее количество ошибок при заказах.

Уверенно продолжает расти доля постаматов среди всех способов доставки, сейчас она составляет почти 29%. Рост происходит, в том числе, за счет других каналов альтернативной дистрибуции, в 2017 году лишь 54,3% заказов было доставлено курьерскими службами против 63,9% в 2016. 16,7% составляет доля Почты России.

Растет и количество предоплаченных заказов — этот показатель вырос на 5 процентных пунктов и составляет 29%.

Региональное распределение заказов осталось практически неизменным, небольшой рост показала Москва (31%) и Санкт-Петербург (10,7%), за ними — Екатеринбург, Ростов-на-Дону и Новосибирск.

Интересная ситуация с возвратами. В конце 2016 года eSolutions совместно с логистической компанией DHL eSolutions подключили услугу частичного выкупа. В связи с этим выросла доля клиентских возвратов, но в свою очередь заметно снизился почтовый возврат, который на данный момент составляет 12%.

Помимо сервисов классического фулфилмента eSolutions также оказывает своим клиентами и маркетинговые услуги. 2017 год стал в некотором смысле прорывным в этом направлении, товарооборот, сгенерированный через маркетинг, вырос на 75%.

На протяжении всего года eSolutions продолжали проводить в рамках eTraction Fashion Club мероприятия, посвященные актуальным вопросам в сфере ecommerce. Среди прочего, осенью совместно с ФРИИ был проведен питчинг стартапов, где представители бизнеса выступили с презентацией своих проектов.

В 2017 году портфель eSolutions пополнился российскими и международными fashion-брендами, которые, наряду с существующими клиентами, показывают стабильный уверенный рост. В планах — запуск новых клиентов, а также подключение и развитие новых сервисов и услуг.