Ассоциация коммуникационных агентств России (АКАР) подводит итоги развития рекламного рынка за 2019 год. По оценке ассоциации, объем рекламного рынка составил почти 494 млрд.руб., что на 5% больше, чем годом ранее.

За год инвестиции в интернет увеличились на 20% и достигли 244 млрд руб — это почти половина всех рекламных бюджетов в стране. Out of home остался на уровне прошлого года — 43,8 млрд руб. На телевидении бюджеты сократились на 6%, пресса просела на 16%, а радио — на 5%.

В прошлом году падение демонстрировала только пресса — расходы на рекламу в этом сегменте уменьшились на 12%, в то время как радио стагнировало, Out of Home показывал рост на 3%, а ТВ — на 9%. Однако в первом квартале 2019 года все изменилось — бюджеты на рекламу в традиционных медиа сокращались, а реклама на ТВ упала на 6%.

По итогам первого полугодия ситуация только ухудшилась: все сегменты кроме интернета демонстрировали падение: ТВ — 9%, пресса — 16%, радио — 4%, Out of Home — 3%.

В третьем квартале телерекламный сегмент замедлил падение (-7%). Бюджеты на прессу продолжили сокращаться. Эксперты объясняли это уменьшением тиражей печатных изданий, сокращением количества точек продаж и ростом цен на бумагу. Однако в этом сегменте наблюдается важный тренд — часть рекламных бюджетов крупных издательских домов переходит в digital.

В течение всего 2019 года бюджеты на рекламу в интернете от квартала к кварталу только росли. Высокими темпами рос подсегмент видео-рекламы.

Объем маркетинговых услуг по итогам 2019 года превысил 121 млрд руб. — на 5% больше, чем в прошлом. С учетом рекламных бюджетов, израсходованных на создание креативных решений, на производство рекламной продукции и на оплату услуг рекламных агентств, суммарный объем российского рынка маркетинговых коммуникаций, по подсчет АКАР, составил примерно 850−870 млрд руб.

АКАР также подвела итоги развития промоиндустрии в России, оценив объем сегмента в 2019 году в 25,4 млрд руб. и динамику в +14%. Крупнейшие регионы промоиндустрии — Москва, на которую приходится более половины всего рынка, и Петербург с долей в 17%.

«Несмотря на общее снижение рекламной активности, сегмент промоидустрии показывает рост. На наш взгляд это связано с внимательным отношением к директ-маркетингу и персональной работе с клиентами, с адресным продвижением продуктов и активным таргетированием», — подытожил председатель комитета АКАР по промоиндустрии Алексей Вязовцев.

«В 2019 году digital сегмент показал устойчивый рост и по итогам года. Его доля в медиасплите составила около половины всего рекламного рынка. Эти результаты отражают востребованность digital-рекламы, отличные показатели эффективности digital media, растущее доверие рекламодателей к цифровой среде, рост экспертизы по использованию существующих форматов и успехи паблишеров в разработке и реализации новых рекламных инструментов». Алексей Беляев, Председатель индустриального комитета по исследованиям IAB Russia