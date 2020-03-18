Итоги развития рекламного рынка за 2019 год
Ассоциация коммуникационных агентств России (АКАР) подводит итоги развития рекламного рынка за 2019 год. По оценке ассоциации, объем рекламного рынка составил почти 494 млрд.руб., что на 5% больше, чем годом ранее.
За год инвестиции в интернет увеличились на 20% и достигли 244 млрд руб — это почти половина всех рекламных бюджетов в стране. Out of home остался на уровне прошлого года — 43,8 млрд руб. На телевидении бюджеты сократились на 6%, пресса просела на 16%, а радио — на 5%.
В прошлом году падение демонстрировала только пресса — расходы на рекламу в этом сегменте уменьшились на 12%, в то время как радио стагнировало, Out of Home показывал рост на 3%, а ТВ — на 9%. Однако в первом квартале 2019 года все изменилось — бюджеты на рекламу в традиционных медиа сокращались, а реклама на ТВ упала на 6%.
По итогам первого полугодия ситуация только ухудшилась: все сегменты кроме интернета демонстрировали падение: ТВ — 9%, пресса — 16%, радио — 4%, Out of Home — 3%.
В третьем квартале телерекламный сегмент замедлил падение (-7%). Бюджеты на прессу продолжили сокращаться. Эксперты объясняли это уменьшением тиражей печатных изданий, сокращением количества точек продаж и ростом цен на бумагу. Однако в этом сегменте наблюдается важный тренд — часть рекламных бюджетов крупных издательских домов переходит в digital.
В течение всего 2019 года бюджеты на рекламу в интернете от квартала к кварталу только росли. Высокими темпами рос подсегмент видео-рекламы.
Объем маркетинговых услуг по итогам 2019 года превысил 121 млрд руб. — на 5% больше, чем в прошлом. С учетом рекламных бюджетов, израсходованных на создание креативных решений, на производство рекламной продукции и на оплату услуг рекламных агентств, суммарный объем российского рынка маркетинговых коммуникаций, по подсчет АКАР, составил примерно 850−870 млрд руб.
АКАР также подвела итоги развития промоиндустрии в России, оценив объем сегмента в 2019 году в 25,4 млрд руб. и динамику в +14%. Крупнейшие регионы промоиндустрии — Москва, на которую приходится более половины всего рынка, и Петербург с долей в 17%.
«Несмотря на общее снижение рекламной активности, сегмент промоидустрии показывает рост. На наш взгляд это связано с внимательным отношением к директ-маркетингу и персональной работе с клиентами, с адресным продвижением продуктов и активным таргетированием», — подытожил председатель комитета АКАР по промоиндустрии Алексей Вязовцев.
«В 2019 году digital сегмент показал устойчивый рост и по итогам года. Его доля в медиасплите составила около половины всего рекламного рынка. Эти результаты отражают востребованность digital-рекламы, отличные показатели эффективности digital media, растущее доверие рекламодателей к цифровой среде, рост экспертизы по использованию существующих форматов и успехи паблишеров в разработке и реализации новых рекламных инструментов».
Алексей Беляев, Председатель индустриального комитета по исследованиям IAB Russia
«На телевидении крупнейшей рекламной категорией по-прежнему остаются лекарства и биологически активные добавки — на неё приходится четверть рекламного инвентаря на ТВ. В тройку лидеров также входят ритейл и продукты питания.
Самой крупной рекламной категорией на радио в 2019 году стали автомобили и транспортные услуги, в прессе и наружной рекламе — ритейл. В онлайн-видеорекламе по объему рекламных показов лидируют интернет-услуги, в баннерной интернет-рекламе — авто и транспортные услуги.
Топ-10 крупнейших рекламодателей по затратам на продвижение в „классических“ медиа (ТВ, радио, пресса, наружная реклама) по сравнению с 2018 годом остался практически неизменным».
Михаил Райбман, Заместитель генерального директора по развитию бизнеса Mediascope