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Итоги российского рынка телевизоров в 2017 году

Компании «М.Видео» и «Эльдорадо» подвели предварительные итоги российского рынка телевизоров в 2017 году. По оценке двух игроков, продажи телевизоров за полный год могут составить 5,1 млн штук и 133 млрд рублей. Таким образом, рынок покажет прирост в штуках на 3% и останется на уровне 2016 года в деньгах. Средняя цена на телевизоры по итогам 2017 года окажется ниже, чем годом ранее, примерно на 5% и составит около 26 000 рублей.

Несмотря на постепенное восстановление рынка, его показатели все ещё ниже докризисных: по сравнению с 2013 годом продажи в деньгах ниже на 12%, а спрос в штуках — на 40%.

Лидерами рынка бессменно остаются три ведущих бренда — Samsung, LG и Sony. Их совокупная доля на протяжении нескольких лет сохраняется на уровне 78-80% в денежном выражении и 63-65% в штучном. Тем не менее у покупателей есть возможность выбора из широкого круга производителей: на рынке представлено еще более 10 брендов, в том числе Philips, Thomson, Haier и другие.

Основные тренды на рынке телевизоров в 2017 году

1. Растёт спрос на большие диагонали.

Наибольшим спросом в среднем по рынку и в «М.Видео» пользуются модели от 30 до 44 дюймов — на них приходится около 60-65% штучных продаж телевизоров. При этом наиболее динамично растущими в 2017 году стали телевизоры с большей диагональю — от 45 до 60 дюймов — их штучные продажи выросли год к году на 19%. Анализ рынка телевизоров в ретроспективе последних 10 лет показывает, что средняя диагональ экрана выросла с 29 дюймов в 2007 году до 36-37 дюймов в 2017 году.

В «Эльдорадо» наибольшей популярностью пользовались устройства диагональю от 40 до 49 дюймов — на них приходится 50% от общего числа всех продаж. За год рост в натуральном выражении наблюдался в следующих группах: телевизоры с диагональю более 50 дюймов (+21%), телевизоры 46-49 дюймов (+10%), телевизоры 24-29 дюймов (+17%).

2. Растёт востребованность «умных» телевизоров

Технология Smart-TV продолжает наращивать своё присутствие на рынке телевизоров. На текущий момент практически половина телевизоров, продаваемых на российском рынке, оснащены этой технологией, а средняя цена на такие телевизоры снизилась в 2017 году на 10% до 38 000 рублей.

3. Растёт спрос на телевизоры с разрешением экрана 4К (Ultra HD)

Рост в сегменте телевизоров с 4К (UHD) объясняется удешевлением технологии и проникновением её в средний ценовой сегмент. Средняя цена на 4К-телевизоры снизилась на 20% относительно 2016 года — до 55 000 рублей. Доля телевизоров с UHD выросла почти в два раза в штучном выражении и в полтора в денежном, достигнув соответственно 16% и 34% в продажах всех телевизоров. Для сравнения, самая высокая доля 4К наблюдается на рынке Великобритании и Германии — более 60% в денежном выражении. В этих же странах самая низкая доля HD Ready — около 10% (в России около 23% в деньгах). В продажах «М.Видео» доля 4К-телевизоров достигает европейских показателей — 50% в денежном выражении. Компания продаёт около 38% таких телевизоров на рынке.

«Рынок телевизоров — один из самых стабильных в сегменте бытовой электроники. На протяжении всего 2017 года он развивался с позитивной динамикой. Растет спрос на телевизоры с большой диагональю, особенно OLED, продажи которых в нашей сети увеличились в 2017 году вдвое, и 4К-телевизоры. Заметное влияние на решение покупателей оказывает доступность рассрочки на широкий ассортимент техники и подарочные подписки на онлайн-кинотеатры в комплекте с телевизором. Серьезным стимулом к покупке телевизоров в 2018 году станет Чемпионат мира по футболу. Благодаря этому событию можно прогнозировать, что рынок в 2018 году достигнет планки в 6 млн штук при сохранении текущих экономических условий», — прокомментировал руководитель департамента «Кино и звук» в «М.Видео» Алексей Сергеев.

«В 2017 году категория телевизоров в „Эльдорадо“ оказалась одной из наиболее динамично растущих. Увеличению объема продаж способствовали снижение средней цены, доступность потребительских кредитов и программ рассрочки, а также рост популярности онлайн-кинотеатров. Из ключевых трендов рынка стоит выделить растущую популярность устройств с разрешением UHD и „умных“ телевизоров. Объем продаж Smart TV с диагональю от 30 дюймов в продажах компании за год увеличился на 11% в штуках. Кроме того, сохраняется тенденция к увеличению диагонали — около 50% покупок в сети приходится на телевизоры с диагональю экрана от 40 до 49 дюймов», ‒ отметил вице-президент по маркетингу компании «Эльдорадо» Василий Большаков.

Новинки

Самой громкой новинкой 2017 года в сегменте телевизоров стал 4K OLED телевизор от LG, который ещё называют «телевизор-обои». Он буквально сливается со стеной благодаря бесшовному креплению, тонким рамкам и толщине корпуса менее 4 мм.

Автор: Анна
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