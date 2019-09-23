Итоги уик-энда: спрос на новые iPhone в «Связном» и Cstore выше прошлогоднего почти в 2 раза

Ритейлер «Связной» подводит итоги первого уик-энда после старта продаж новых смартфонов Apple — iPhone 11, iPhone 11 Pro и iPhone 11 Pro Max. По итогам первых трёх дней клиенты «Связного» и Сstore приобрели почти в 2 раза больше гаджетов, чем за аналогичный период в 2018 году.

По итогам первых трех дней с момента старта продаж более 50% клиентов «Связного» и Сstore приобретают версию iPhone 11 на 128 Гб. Самым популярным цветом является «черный», также востребованы новые «фиолетовый» и «зеленый». Что касается Pro-версий гаджетов, лидирует версия на 256ГБ. Объем продаж iPhone 11 Pro и iPhone 11 Pro Max именно в такой конфигурации составил более 70% от общего количества устройств.

«В этом году Россия вошла в первую волну старта продаж новых iPhone, что напрямую влияет на рост популярности устройств. Кроме того, высокому интересу способствует широкая линейка: новинки от Apple вышли как в высоком ценовом сегменте, так и в среднем. Стоит отметить и новые цветовые решения, которые аудитория уже успела принять тепло», — прокомментировал Давид Борзилов, вице-президент по продажам компании «Связной».

Смартфоны Apple iPhone 11 поступили в продажу в шести цветах корпуса: к традиционным для Apple «черному», «белому» и «красному» добавились «желтый», «фиолетовый» и «зеленый». Стоимость гаджета в «Связном» и Cstore начинается от 59 990 рублей. Устройства Apple iPhone 11 Pro и iPhone 11 Pro Max представлены в четырех цветовых решениях: помимо имеющихся цветов «серый космос», «серебристый» и «золотой» появился новый «темно-зеленый». Цена iPhone 11 Pro в «Связном» и Cstore составит от 89 990 рублей, iPhone 11 Pro Max — от 99 990 рублей. На новинки для покупателей действует рассрочка до 36 месяцев.