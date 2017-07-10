Итоги внедрения онлайн-касс: 74% всех кассовых аппаратов работают по новым правилам

В информационном агентстве «Интерфакса» состоялась пресс-конференция на тему: «Онлайн-кассы: Первые итоги реформы и перспективы развития. Аналитика для управления экономической эффективностью и инновационные продукты операторов фискальных данных». Первый ОФД совместно с крупнейшим ритейлером «Эльдорадо» подвели итоги внедрения онлайн касс.

«Самый большой этап внедрения поправок к 54-ФЗ завершен. С 1 июля все торговые предприятия начали передавать данные в ФНС России через операторов фискальных данных (ОФД) в режиме онлайн, – рассказывает генеральный директор Первого ОФД Александр Емелин. – По нашим данным на учет поставлено порядка 850 000 онлайн-касс, а это 74% всех кассовых аппаратов, зарегистрированных в ФНС России».

Очевидно, что определенная доля предпринимателей все же не успевает перейти на онлайн-кассы в срок. Федеральная налоговая служба обещает быть лояльной к тем налогоплательщикам, которые не успели к 1 июля перейти на ККТ нового образца, но при этом заключили договоры на поставку кассовых аппаратов, фискальных накопителей и услуги оператора фискальных данных. «Нам повезло, – отмечает главный бухгалтер «Эльдорадо» Елена Сорванова, – несмотря на дефицит фискальных накопителей, Первому ОФД удалось сделать нам три поставки, благодаря чему мы смогли своевременно провести частичную модернизацию действующего парка фискальных регистраторов».

Рынок ОФД насчитывает уже 11 операторов, при этом обработка фискальных данных у некоторых ОФД предполагается путем предоставления программы, то есть такая обработка не облагается НДС. В связи с этим у пользователей возникает справедливый вопрос: облагается ли НДС обработка фискальных данных? На этот комментарий журналиста ответил генеральный директор Первого ОФД Александр Емелин: «Между ОФД и владельцем ККТ в соответствии с 54-ФЗ должен быть заключен договор на обработку фискальных данных. Первый ОФД обращался за разъяснениями по этому вопросу в ФНС и получил однозначную поддержку своей позиции: обработка фискальных данных – это услуга, никакие программы для целей исполнения обязанностей, предусмотренных новым порядком применения ККТ, владелец касс не приобретает, НДС подлежит оплате.

На пресс-конференции вниманию журналистов были представлены статистические данные и аналитика, включающая средний чек в срезе регионов и отраслей, а также заработной платы. Было показано, что динамика среднего чека растет и своего максимума за 2 квартал 2017 г. достигает в июне. Первым ОФД были проанализированы города-миллионники. Самый большой средний чек в Москве (585 рублей), самый маленький – в Волгограде (201 рубль).

Из аналитики видно, что в Нижнем Новгороде, Омске и Челябинске большая доля чека приходится на продукты. В Волгограде, Красноярске, Самаре и Воронеже на аптеки. А в Екатеринбурге, Казани, Москве, Новосибирске, Санкт-Петербурге и Уфе на бытовую технику. Представленные данные будут полезны как владельцам среднего и малого бизнеса, так и маркетологам для корректировки маркетинговых стратегий кампаний. Кроме того, оператор фискальных данный Первый ОФД будут выпускать ежемесячные, ежеквартальные и годовые аналитические материалы.

Директор по развитию бизнеса Первого ОФД Максим Ларькин рассказал о новых высокотехнологичных продуктах и инновационных разработках оператора фискальных данных, особое внимание уделив ФД-ридеру. «Совместно с компанией «Русэкспертиза» мы создали удобное устройство ФД-ридер. Оно позволяет при помощи телефона передавать данные от кассы в ОФД в случае, если фискальный накопитель заблокировался после 30-дневного простоя, или по иным причинам, например, когда касса перестала работать и данные в ФНС переданы не в полном объеме. Кроме того, ФД-ридер позволяет передавать непереданные по каким-либо причинам чеки оператору фискальных данных, таким образом даже при поломке или некорректной работе кассового оборудования обязанность налогоплательщика по передаче чеков будет исполнена, – рассказывает Максим Ларькин. – Это удобный универсальный модуль, который поможет решить определенные прикладные проблемы как для представителей малого, так и крупного бизнеса».

Выступающие отметили, что несмотря на то, что к 1 июля 2017 по 54-ФЗ первый этап внедрения онлайн касс завершен, переход к новым ККТ будет продолжаться. С 1 июля 2018 года абсолютно все предприниматели, имеющие дело с приемом наличных средств, независимо от системы налогообложения, должны будут перейти на новые кассы.

Тема пресс-конференции вызвала живой интерес у журналистов, которые еще долго после завершения официальной части общались со спикерами.