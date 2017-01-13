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Итоги высокого сезона на рынке электроники и бытовой техники

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LG
LG
Электроника

Компания «М.Видео» подготовила аналитику по итогам работы в предновогодний период.

  • Телеком-сегмент прочно закрепился на 3 месте в структуре продаж компании по итогам декабря 2016 года
  • Мобильный трафик на mvideo.ru продолжает наращивать обороты: +40% к декабрю 2015 года.
  • В первой десятке лидеров новогодних продаж (по обороту) Apple iPhone занимает половину позиций
  • Траты мужчин на технику и электронику оказались выше, чем у женской части населения
  • Женщины на 20% чаще мужчин приобретают программы дополнительного обслуживания и страховку.

Топ-5 товарных категорий и их доля в обороте сети «М.Видео» в декабре 2016 года

Интернет-продажи на mvideo.ru в декабре 2016 года

В целом оборот онлайн-продаж вырос в декабре 2016 года относительно аналогичного периода прошлого года на 21%.

Структура интернет-продаж в декабре 2016 года:

Относительно декабря 2015 года трафик с мобильных телефонов вырос почти на 40%.

В декабре 2016 года первые строчки рейтинга уже привычно занимают смартфоны от Apple. Также традиционными новогодними покупками и подарками являются игровые консоли, аксессуары и игры для них, а также телевизоры.

Топ-5

  • Смартфон Apple iPhone 7 
  • Смартфон Apple iPhone 5S
  • Телевизор LG 43”
  • Игровая консоль Sony PlayStation 4
  • Смартфон Samsung Galaxy S6 edge

Что покупали в декабре мужчины и женщины?

По результатам декабря, женский и мужской рейтинг новогодних покупок отличается не столь значительно, как можно было ожидать. Смартфоны, в том числе iPhone, стабильно входят в список новогодних подарков для обоих полов. Женщины, разумеется, приобретают технику для дома (блендеры, чайники, утюги) и для себя (приборы для красоты) либо заказывают её в подарок. Мужчины исполняют пожелания женщин и свои – покупают игровые консоли и игры к ним.

Женщины оказались более осторожны и предусмотрительны, поэтому на 20% чаще мужчин приобретают программы дополнительного обслуживания техники, страховку и т.д.

Что выбирали женщины?**

  • Смартфон Samsung Galaxy J1
  • Смартфон Apple iPhone 5S 16GB
  • Утюг Philips
  • Фен Polaris
  • Электрочайник Polaris
  • Электрочайник Vitek
  • Блендер Polaris
  • LED-телевизор Samsung 32”
  • Напольные весы Polaris PWS 1514DG
  • Электрощипцы для волос BaByliss C325E

Что выбирали мужчины?**

  • Смартфон Apple iPhone 5S 16GB
  • Смартфон Samsung Galaxy J1
  • Блендер Braun
  • Смартфон Apple iPhone 7 128GB
  • Игровая консоль PlayStation 4 1Tb
  • Утюг Philips
  • Смартфон Samsung Galaxy A5
  • Игра для PS4 FIFA 17
  • Электрочайник Vitek
  • LED-телевизор Samsung 32”

В совокупности мужчины потратили в магазинах «М.Видео» на 5% больше, чем женщины, хотя совершили меньшее число покупок. Скорее всего, крупные семейные приобретения по-прежнему доверяют мужчинам. Поэтому средний чек на покупки у мужчин выше на 18%.

  • Средний чек у женщин: 6970 рублей
  • Средний чек у мужчин: 8250 рублей

Топ-10 городов по покупательской активности:

  • Москва
  • Санкт-Петербург
  • Краснодар
  • Ростов-на-Дону
  • Н.Новгород
  • Екатеринбург
  • Новосибирск
  • Красноярск
  • Казань
  • Самара

Во всех городах из первой десятки мужчины в среднем потратили на 5% больше женщин в магазинах «М.Видео». Единственным исключений стал Н.Новгород, где ситуация оказалась ровно противоположной: здесь более активными покупателями стали женщины, которые потратили на новогодние подарки на 5% больше мужчин и приобрели на 10% больше покупок.   

*В целом по компании, онлайн+офлайн

**Лидеры новогодних продаж (в штуках). Не учитываются расходные материалы - батарейки, пакеты, пылесборники, средства бытовой химии и т.д.

Компании и сервисы: LG, М.видео, Samsung
Автор: Анна
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