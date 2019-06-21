Иван Ургант стал курьером Delivery Club
Известный телеведущий Иван Ургант переехал в Санкт-Петербург и стал курьером сервиса доставки еды Delivery Club. Видео с артистом, развозящим еду на самокате и с фирменным зеленым рюкзаком курьерской службы за плечами, показали в последнем выпуске шоу «Вечерний Ургант».
По первому адресу телеведущего встретила женщина с ребенком. Удивленной клиентке службы доставки Иван Ургант пообещал, что в следующий раз еду принесет актер и певец Михаил Боярский. Во второй квартире заказчик позвал всю семью познакомиться со знаменитым «курьером». Артист уточнил у хозяйки, действительно ли она разрешила сыновьям заказать пиццу, и отказался оставить сдачу себе.
«Мы приехали в Санкт-Петербург, мы приехали к жителям, прежде всего, Санкт-Петербурга, к нашим гостям. И мы подумали, как бы было здорово, если б мы взяли, вот по-простому и сократили б это расстояние, вот этот экран мы убрали бы между нами. И подумали, как было бы здорово накормить жителей Петербурга, просто взять и накормить. Что мы и сделали», — комментирует Иван Ургант.