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Иван Ургант стал курьером Delivery Club

Известный телеведущий Иван Ургант переехал в Санкт-Петербург и стал курьером сервиса доставки еды Delivery Club. Видео с артистом, развозящим еду на самокате и с фирменным зеленым рюкзаком курьерской службы за плечами, показали в последнем выпуске шоу «Вечерний Ургант».

По первому адресу телеведущего встретила женщина с ребенком. Удивленной клиентке службы доставки Иван Ургант пообещал, что в следующий раз еду принесет актер и певец Михаил Боярский. Во второй квартире заказчик позвал всю семью познакомиться со знаменитым «курьером». Артист уточнил у хозяйки, действительно ли она разрешила сыновьям заказать пиццу, и отказался оставить сдачу себе.

«Мы приехали в Санкт-Петербург, мы приехали к жителям, прежде всего, Санкт-Петербурга, к нашим гостям. И мы подумали, как бы было здорово, если б мы взяли, вот по-простому и сократили б это расстояние, вот этот экран мы убрали бы между нами. И подумали, как было бы здорово накормить жителей Петербурга, просто взять и накормить. Что мы и сделали», — комментирует Иван Ургант.

Автор: Анна
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