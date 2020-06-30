Из Lamoda ушел последний из сооснователей

Компания Lamoda, входящая в Global Fashion Group (GFG), ведущая платформа по продаже товаров, связанных с модой и образом жизни в России и СНГ, объявляет о следующем этапе трансформации управленческой команды.

Буркхард Биндер, один из четырех сооснователей Lamoda, передает полномочия генерального директора Джери Калмису, СЕО компании, в рамках запланированного процесса обновления структуры руководства, и покидает компанию спустя 9 лет участия в бизнесе.

С момента основания в 2011 году Lamoda из стартапа выросла в ведущего продавца товаров, связанных с модой и образом жизни, в России и СНГ, и предлагает товары более чем 3 тысяч мировых и локальных брендов для более чем 3 млн активных покупателей.

Обновление лидерской команды открыло новую главу в истории Lamoda, которая началась ранее в этом году с приходом Джери Калмиса на роль СЕО, а также ряда назначений внутренних кандидатов на направления фулфилмента, доставки и финансов. Каждое из этих назначений привнесло новый разнообразный опыт и усилило лидерский потенциал всей команды руководителей, что обеспечит дальнейшее развитие направлений fashion ритейла, операций, технологий и data-аналитики для создания вдохновляющего и бесшовного опыта для миллионов клиентов Lamoda в России и СНГ.

«Как сооснователь бизнеса, Буркхард сыграл важную роль в развитии Lamoda с 2011 года. Мы благодарим Буркхарда за его вклад и желаем успеха во всех его будущих проектах. Пользователи активно переходят из офлайна в онлайн, и Lamoda имеет сильные позиции, чтобы отвечать растущему спросу в e-commerce. Вместе с управленческой командой я рад вести компанию к новому этапу ее развития и еще большему успеху». Джери Калмис, Lamoda CEO

«Конечно, это было нелегким решением, — комментирует свой уход Буркхард Биндер. — Вместе с Lamoda мы проделали огромный путь, от стартапа из четырех человек до крупнейшей в стране онлайн-платформы в сфере моды. Но неизбежно наступает время двигаться дальше, и я покидаю компанию, чтобы заняться развитием собственного нового проекта в сфере электронной торговли. Однако мое решение подкрепляет и тот факт, что мы сформировали в Lamoda очень сильный руководящий состав и потрясающую команду, так что я спокоен за будущее компании».

Lamoda основана в 2011 году Флорианом Янсеном, Буркхардом Биндером, Нильсом Тонзеном и Домиником Пикером. Господа Тонзен и Пикер покинули Lamoda в 2018 году.



В апреле 2020 года стало известно об уходе из Lamoda еще одного сооснователя — Флориана Янсена. Вместе с несколькими топ-менеджерами онлайн-ритейлера он перешел в команду «Магнита», заняв пост исполнительного директора, ответственного за цифровую трансформацию ритейлера.