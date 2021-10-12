Из онлайна в офлайн: какие «инстабренды» развиваются вместе с МЕГОЙ Белая Дача

В МЕГЕ Белая Дача два года назад решили поставить эксперимент. Яркие и перспективные начинающие digitally native бренды, которые можно было увидеть разве что в Instagram, получили возможность открыть корнеры в известном торговом центре на эксклюзивных условиях. И, освоившись в новой роли, расти до полноформатных магазинов в МЕГАХ по всей России.

Пионерами программы стали Instagram-бренды Ilcott (245 тыс. подписчиков), Lime (329 тыс. подписчиков) и Emka (96 тыс. подписчиков), для которых это стало отличным началом. Например, сегодня у Ilcott работают 38 магазинов в семи городах России.

После успешного старта в формате корнеров на территории трендового fashion-пространства Underline в МЕГЕ Теплый Стан, полноценные магазины в МЕГЕ Белая Дача открыли Akhmadulina Dreams (138 тыс. подписчиков в Instagram) и Marchelas (314 тыс. подписчиков).

Летом 2021 года МЕГА Белая Дача стала местом для старта сразу трех оригинальных брендов:

Модный бренд GEZA LOOK, который создает женскую smart wear — удобную и комфортную одежду для девушек, ценящих движение — открыл в МЕГЕ Белая Дача свой первый офлайн-магазин. Раньше у бренда, на который в Instagram подписаны 187 тыс. человек, был только шоурум.

Первый российский унисекс-бренд уличной одежды TOMSOYER открыл первый моностор в Москве. Раньше у команды бренда были в корнер в пространстве Underline МЕГИ Теплый Стан и киоск в МЕГЕ Белая Дача. Теперь бренд дорос до полноценного магазина. В Instagram у TOMSOYER 26.6 тыс. подписчиков.

Российская марка дизайнерской одежды и участник New York Fashion Week 2021 года бренд ENN тоже открыл первый моностор в столице. Раньше у команды бренда были корнер в пространстве Underline МЕГИ Теплый Стан и ещё один магазин за пределами Москвы. Сейчас за ENN в Instagram следят 135 тыс. подписчиков.

До конца 2021 года в собственном магазине в МЕГЕ Белая Дача гостей будет встречать ещё один бренд, известный на просторах социальной сети Instagram. Совсем скоро 1,5 млн подписчиков 12storeez смогут купить одежду от любимой марки и получить ещё один повод для посещения МЕГИ.