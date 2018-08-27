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«Из рук в руки» будет жить и сфокусируется на сегментах товаров и услуг

Холдинг Trader Media East (TME), в 2017 году заявивший о ликвидации своего главного актива — бренда «Из рук в руки», изменил решение и планирует вкладывать в развитие и рекламную кампанию сайта с целью продать его в будущем. Об этом сообщает «Коммерсант».

Сам TME подешевел на 90% на фоне смены руководства, отказа от выплаты дивидендов и решения о выкупе акций.

В данный момент Irr.ru в партнерстве с Aviasales начал осуществлять продажу авиабилетов.

«Мы тестируем различные направления развития компании. Партнерский проект с Aviasales — один из многих пилотных кейсов, и насколько масштабным он станет, сейчас говорить преждевременно», — отметили в компании.

Нидерландский холдинг TME считает, что проведение рекламной кампании площадки и пересмотр ее структуры и фокуса на сегментах товаров и услуг повысит интерес инвесторов к «Из рук в руки» и сделает сайт прибыльным. Об этом сообщается в весенней годовой отчетности холдинга.

В ноябре прошлого года TME объявил о намерении закрыть два своих актива «Из рук в руки» и сайт для поиска работы Job.ru. Такое решение было связано с низкой конкурентоспособностью и эффективностью холдинга. Компания рассматривала возможность передачи бизнеса потенциальным инвесторам, но не смогла договориться с ними. В декабре 2017 года Job.ru приобрел крупнейший портал по поиску работы HeadHunter.

Автор: Анна
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