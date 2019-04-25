Из Турции с любовью: DPD доставит посылки Bringly в 4000 пунктов Pickup

DPD в России, крупнейший коммерческий логистический провайдер в РФ, стала партнером Bringly. DPD доставляет из Турции посылки клиентам маркетплейса в 4000 пунктов партнерской сети Pickup по всей России.

Bringly, совместный проект с участием Яндекса и группы компаний Сбербанк, предлагает покупателям товары со всего мира по выгодным ценам. DPD обеспечивает доставку заказов из Турции до точек сети Pickup, включая таможенное оформление, а также клиентские возвраты из пунктов.

Сотрудничество между компаниями началось в конце прошлого года, вместе с тестовым запуском маркетплейса. В феврале 2019 в DPD был зафиксирован рост отправок по Bringly более чем в три раза по сравнению с январем, а в марте — в два раза по сравнению с предыдущим месяцем.

По количеству заказов на Bringly предсказуемо лидирует Москва и Санкт-Петербург. Помимо них, в пятерку самых активных вошли покупатели из Казани (третье место), Нижнего Новгорода и Екатеринбурга.

69% российских онлайн-покупателей по меньшей мере один раз делали заказы на зарубежных сайтах, согласно данным исследования DPDgroup E-shopper Barometer. Cреди стран, где россияне чаще всего покупают товары, лидирует Китай, на втором и третьем месте со значительным отрывом — Европа и США.

Благодаря Bringly пользователи получили доступ к зарубежным покупкам по выгодным ценам не только из Китая, но и из Турции, Южной Кореи, Израиля и других стран. На площадке представлены миллионы товаров различных категорий: одежда, косметика, электроника, товары для дома, спортивный инвентарь.

«Главной причиной покупок за рубежом 77% россиян называют поиск более выгодных предложений, на втором месте по значимости — отсутствие товара или бренда в стране проживания, — комментирует Вячеслав Саркисов, директор по международным продажам DPD в России. — С Bringly шопинг становится еще выгоднее, а благодаря огромному выбору пользователи обязательно найдут то, что им нужно. О доставке позаботится DPD, наш многолетний опыт работы, в том числе и с зарубежными маркетплейсами, позволяет предлагать онлайн-покупателям высококачественный сервис».