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Из-за Игры Престолов объем платежей в онлайн-кинотеатрах вырос на 54%

Объем платежей в онлайн-кинотеатрах вырос на 54% в апреле 2019 года — QIWI. Аналитики компании связывают рост с выходом финального сезона популярного сериала.

QIWI изучил операции в категории «онлайн-кинотеатры» по своим электронным каналам платежей (более 20 млн клиентов). В компании зафиксировали всплеск объема и количества операций в апреле 2019 года. Причем пики приходятся на понедельники — дни выхода новых серий.

В целом в апреле 2019 года объем платежей в этой категории увеличился на 54% по сравнению с апрелем прошлого года. Количество операций также существенно выросло по сравнению с прошлым годом. В 1-м квартале 2019 года рост составил 6,5%, причем большинство оплат пришлось на апрель — 72,2%.

Самый большой рост объемов платежей был зафиксирован 15 апреля (день выхода первой серии восьмого сезона «Игры Престолов») — тогда он вырос в 3,2 раза от показателей на ту же дату в 2018 году. Стоит отметить, что рост объема платежей зависит от «эпичности» серии. К примеру, 29 апреля была серия про битву с армией̆ «Короля Ночи», и в этот день оборот был на 51% выше, чем 22 апреля. А 13 мая, когда вышла 5 серия, где также была показана большая битва, обороты выросли на 54% по сравнению с 6 мая.

Во время майских праздников в 2019 году (1-12 мая) объем платежей вырос на 55,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Кроме того, количество операций распределяется равномернее, чем годом ранее. В QIWI объясняют это тем, что в 2019 году у россиян было больше подряд идущих выходных, чем годом ранее. А на выходных люди в принципе смотрят кино чаще, чем в будни.

За 2018 год суммарная выручка российских онлайн-кинотеатров составила более 24 млрд руб. Если еще в 2016 году рост составил 32% по сравнению с показателем 2015 года, то в 2018 уже 56% за предыдущий год. При этом доля России в общемировом рынке за 2018 год составила 0,6%.

По прогнозам аналитического центра QIWI, в дальнейшем российский рынок онлайн-видеосервисов покажет еще более высокие темпы роста. Этому способствует доступная ценовая политика онлайн-кинотеатров, удобство использования с любых устройств — смартфонов, планшетов, ПК или «умных» телевизоров, а также возможное снижение стоимости контента, благодаря проработке на данный момент вопроса об освобождении онлайн-кинотеатров от НДС.

Уже сейчас в QIWI отмечают снижение стоимости услуг от онлайн-площадок для просмотра фильмов и сериалов. По данным компании, в январе 2019 средний чек одной оплаты снизился на 22% по сравнению с предыдущим годом (с 270 до 211 рублей). В апреле 2019 средний чек стал ниже на 11% — с 280 до 250 рублей. Учитывая, что количество операций и объем платежей растут, вероятно падение среднего чека связано со снижением стоимости подписки.

В дальнейшем аналитики QIWI прогнозируют расширение перечня предоставляемых услуг со стороны онлайн-видеосервисов. Они становятся уже не просто платформой для просмотра видео-контента, а целой медиа-экосистемой, где объединяются фильмы, сериалы, ТВ-программы (в т.ч. платные), эксклюзивный контент и т.д.

По мнению компании, еще одним драйвером роста данного рынка может стать развитие мобильного интернета и расширение его покрытия. Уже сейчас скорость мобильного интернета (и его стоимость) позволяет легко просматривать видео-контент на смартфонах без привязки, к примеру, wi-fi сети. С развитием 5G сетей и повышением доступности устройств, поддерживающих качество 4К, предоставление услуг выйдет на качественно новый уровень.

Технологии, позволяющие проводить анализ данных о клиентских предпочтениях, будут востребованы не менее, чем на финансовом рынке, — считают в QIWI. От того, насколько точно видеосервис сможет определить интересы клиента, будет напрямую зависеть лояльность клиента и прибыль сервиса. Факт, что финтех и смежные технологии являются драйверами не только для финансового рынка.

Автор: Анна
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