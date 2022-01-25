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Изменения потребительского спроса россиян в ожидании роста цен

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Price.ru
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Аналитики сервиса сравнения цен и товаров Price.ru проанализировали изменения потребительского спроса россиян в ожидании прогнозируемого экспертами роста цен на некоторые продукты питания и другие товары.

Рост цен на товары практически всегда ожидается в первые месяцы нового года. В этом году ситуация может быть осложнена общим ростом инфляции и снижением позиций рубля на мировом рынке.

Гречневую крупу уже можно считать традиционным для России «индексом» потребительского спроса. Так, за последние полгода спрос на нее вырос на 60% по сравнению с аналогичным периодом 2020 года. То же касается и овсянки. Более востребованным становится мясо, спрос на него вырос на 51%, при этом спрос на свинину показал прирост — 74%. На 64% вырос спрос на сгущенное молоко.

Согласно данным Price.ru, увеличился спрос на некоторые категории одежды, ввозимые из-за границы. Так, россияне на 57% чаще покупают в интернете туфли и ботинки, на 47% — сумки, на 43% — пиджаки, костюмы и брюки. В сервисе объясняют эти покупки ростом курса иностранных валют и желанием потребителей сделать дорогостоящие покупки впрок

Усилился спрос на персональные компьютеры (+28%) и мобильные телефоны (+24%).

Россияне покупают и бытовую технику: духовки (+58%), кофемашины (+50%), посудомойки (+36%), холодильники (+35%), фены (+33%), электрочайники (+25%) и микроволновки (+24%).

Одновременно растут и цены на технику. Так, средняя цена на смартфоны поднялась на 14% и достигла 30 540 руб. Крупная техника для кухни в среднем подорожала на треть. Средняя цена на духовку в России составила 43 395 руб. (рост цены на 52%), посудомойки подорожали до 30 110 руб. (+24%), холодильники выросли до 63 154 руб. (+55%), кофемашины подорожали до 31 053 руб. (+15%).

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Компании и сервисы: Price.ru
Автор: Elvira
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