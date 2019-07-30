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Известны первые докладчики конференции «Электронная торговля — 2019»

«Электронная торговля — 2019» — одна из самых признанных специалистами в интернет-торговле и самая посещаемая в России конференция для интернет-магазинов, ритейл- и b2c-компаний.

Ещё в прошлом году участниками конференции было предсказано увеличение роста инвестиций в интернет-торговлю и маркетинговых бюджетов. Специалисты ecommerce по всему миру прогнозируют замедление темпа развития рынка и ужесточение конкуренции. Крупные игроки буквально заливают деньгами популярные рекламные каналы и торгуют с минимальной наценкой. Конкурировать с ними становится сложнее.

На конференции «Электронная торговля — 2019» участники делятся лучшими практиками уходящего года, прогнозируют наступающие тренды на основе исследований и оптимизируют свои стратегии. Для того чтобы улучшить сервис, сделать максимально эффективными бизнес-процессы, обогнать конкурентов и зарабатывать больше.

Первые докладчики уже на сайте. А программа постоянно дополняется. 100 докладчиков — лидеров ритейла и онлайн-торговли. Четыре тематических потока: стратегии, маркетинг, бизнес-процессы, технологии. Два полных дня, 17–18 октября. И плюс бонус-день — экскурсия к одному из самых технологичных ритейлеров в Европе.

«Это самое масштабное мероприятие по электронной коммерции в России. Всем, кто хочет узнать самые актуальные новости и фишки, обязательно быть на этой конференции!», комментирует Country Ecommerce Manager Coca-Cola HBC Russia.

«Реально два самых важных мероприятия года — это выставка и конференция от „Оборота“. Как всегда, большое количество участников отрасли, обмен опытом, обучение. Каждый раз после этих мероприятий неделю приходишь в себя и перевариваешь полученную информацию.», — комментирует Руководитель отдела интернет-проектов «Тренд Телеком»

Сетку программу и первых докладчиков уже можно посмотреть на сайте.

Сейчас и до 1 августа действуют максимальные скидки до 44% для интернет-магазинов, retail- и b2c-компаний.

Автор: Анна
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