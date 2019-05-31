J’son & Partners Consulting провела анализ владения смартфонами в РФ

J’son & Partners Consulting представляет результаты исследования, посвященного анализу владения смартфонами в РФ (average lifespan) и планам по замене смартфона на новый. На основе анализа данных опроса была создана модель наличного парка смартфонов РФ, которая позволила рассчитать две важных характеристики — его объем и средний срок службы смартфона. По расчетам J’son & Partners Consulting объем российского парка смартфонов в 2018 г. составил 122,9 млн шт.

В рамках количественного исследования респондентам задавались вопросы, каким количеством смартфонов они пользуются одновременно, где и когда они приобрели смартфон, которым пользуются в настоящий момент, и к какой ценовой категории он принадлежит. Помимо этого, респондентам задавались вопросы, когда и где они собираются приобретать свой следующий смартфон. Данные по владению смартфонами анализировались также в разрезе пола и возраста респондентов, места их проживания, прочих социально-демографических характеристик.

Ожидаемо, — наиболее насыщенными смартфонами регионами стали Москва и Санкт-Петербург, где на одного жителя приходится 0,97 и 0,96 смартфона соответственно, а наименее насыщенным оказался Северо-Кавказский федеральный округ (0,74 смартфона на одного жителя).

При анализе стоимости смартфонов, находящихся во владении, выяснилось, что 80% используемых смартфонов находятся в ценовом диапазоне от 7 до 30 тыс. рублей. При этом исследование J’son & Partners Consulting подтвердило, что женщины, в целом, владеют более дорогими смартфонами, особенно возрастная группа 18-25 лет.

При анализе данных учитывалась как давность, так и место приобретения смартфона. В частности, выяснилось, что около 2% имеющегося на руках парка смартфонов было приобретено владельцами не в торговой точке, а с рук. Более трети респондентов приобрели смартфон в интернет-магазине, российском или зарубежном. При этом, существует устойчивая корреляция между доходом и место приобретения смартфонов: доля респондентов, купивших смартфон в фирменном салоне, растет с ростом дохода за счет снижения доли покупок в точке сотовой розницы.

Созданная модель наличного парка смартфонов РФ позволила рассчитать его объем и средний срок службы смартфона. Для последнего был также проведен анализ в разрезах пола и возраста владельца, места проживания и ценовой категории смартфона. Выяснилось, что в целом срок службы смартфона не показывает значимых отклонений от средней величины, связанных с этими параметрами. Бóльший разброс срок службы демонстрируется в разрезе федеральных округов, размера населенного пункта и пола владельца, меньший — в разрезе возраста и ценовой категории смартфона.