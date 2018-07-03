JD.com хочет вернуться на российский рынок

Интернет-магазин JD.com планирует возвращение на российский рынок через местных ритейлеров, и первым партнером стала X5 Retail Group. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на источники на рынке электронной торговли.

Издание передает, что в магазинах сети «Пятерочка» (входит в X5 Retail Group) установят постаматы JD.com. В настоящий момент в ряде «Пятерочек» уже размещены плакаты с рекламой интернет-магазинов.

Информацию о планах китайского интернет-ритейлера вернуться в Россию подтверждает управляющий партнер «220 Вольт» Алексей Федоров. "Их эмиссары сейчас пристально изучают российский рынок, хотя китайцы в последние два года его вообще не рассматривали из-за санкций, потому что российские деньги заворачивают через американские банки. Но сейчас ситуация стабилизировалась, российские и китайские партнеры научились работать с юанями«,— поясняет господин Федоров.

По словам Алексея Федорова, JD.com в качестве стратегии развития в России также рассматривает покупку доли в одном из участников рынка и открытие складов в стране: «JD.com — интернет-магазин, в отличие от маркетплейса AliExpress, то есть JD.com выкупает товар у поставщиков. Стало быть, огромный ассортимент предложить не получится, плюс есть физические ограничения по складам». По оценке господина Федорова, для конкуренции с «Яндекс.Маркетом» JD.com нужно было бы примерно 200 тыс. кв. м складских площадей.

Официально информацию о сотрудничестве китайский ритейлер не подтвердил.

Напомним, JD.com специализируется на электронике и бытовой технике. В 2017 году выручка компании составила $55,7 млрд. Ранее ритейлер выходил на российский рынок в июне 2015 года, тогда его российскими партнерами были «СПСР-Экспресс», «Юлмарт», «Яндекс. Деньги» и Qiwi. Однако в 2016 году компании пришлось уйти с рынка.