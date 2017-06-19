Китайская торговая интернет-платформа JD.com начала доставлять заказы с помощью роботов-курьеров. Разработку роботов взяли на себя специалисты самого интернет-ритейлера. Созданное ими устройство способно перевозить до пяти посылок. Заряда аккумуляторного блока хватает на 20 километров пути.

Роботы-курьеры способны самостоятельно определять самый короткий маршрут от склада к месту жительства заказчика. Роботизированные курьеры в ходе своего передвижения способны распознавать препятствия. Достигая места назначения, робот уведомляет об этом заказчика с помощью SMS-сообщения. Выдача доставленного заказа осуществляется после идентификации заказчика по его лицу. Если заказ принимается его знакомыми, то для его получения достаточно ввести специальный код.

Первые заказы были доставлены с помощью роботизированных курьеров 18 июня в столице Китайской Народной Республики. Правда, сразу стоит оговориться, что тестирование роботов-курьеров началось еще осенью прошлого года. В компании по этому поводу отметили, что за это время специалистам JD.com удалось снизить себестоимость производства роботов с 88 000 до 7 300 американских долларов. Руководство компании полагает, что использование роботизированных механизмов позволит снизить стоимость доставки заказов с 1 до 0,2 USD.

Ранее специалисты торговой платформы приступили к тестированию доставки с помощью беспилотных летательных аппаратов. Согласно заявлению главы совета директоров компании JD.com на протяжении следующих восьми лет доставка заказов будет полностью автоматизирована.