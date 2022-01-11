JD.com открыл в Нидерландах два полностью автоматизированных магазина

Китайский интернет-магазин JD.com открыл два полностью автоматизированных розничных магазина в Нидерландах, заказы в них собираются и сортируются с помощь роботизированных установок и конвейерных лент.

Новые магазины открылись под торговой маркой Ochama и расположены в городах Лейден и Роттердам. Это подтверждает стремление китайского ритейлера выйти за пределы Китая.

Покупатели должны будут сделать заказ через приложение Ochama, а после получить покупку, отсканировав штрих-код через терминал в самом магазине. Заказ покупателю будет доставлен по конвейерной ленте. Также заказы могут быть доставлены курьером.

В ближайших планах JD.com открыть еще два магазина в городах Амстердам и Утрехт в Нидерландах.