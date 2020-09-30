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JLL аналитика: итоги 3 квартала на рынке стрит -ритейла Санкт-Петербурга

По данным JLL, по итогам 3-го квартала 2020 года на основных торговых улицах Санкт-Петербурга вакантно 12,9% помещений, что является максимальным показателем за последние 6 лет. Предыдущее рекордное значение было зафиксировано три месяца назад, тогда пустовало 11,6% объектов формата стрит-ритейл. При этом на Невском проспекте доля свободных помещений выше и составляет 14,9%.  

«С начала 2020 года на главных торговых коридорах Северной столицы закрылось 308 магазинов, кафе и ресторанов, что на 5% меньше, чем за аналогичный период 2019 года. Но открылось всего 203 новых заведения, а доля пустующих помещений стабильно растёт», – комментирует Наталия Киреева, руководитель отдела исследований компании JLL в Санкт-Петербурге.

Динамика доли свободных помещений на основных улицах Петербурга

Источник: JLL

Основная ротация в течение 2020 года происходит в сегменте общественного питания, одежды, обуви и аксессуаров, а также продуктовых магазинов. В 3-м квартале 2020 года до двух заведений сократились «Две палочки», закрылось несколько кафе «Север-Метрополь», вместо ресторана «Гонконг» на Садовой улице открылась Stolovka. Сокращает свое присутствие в формате стрит-ритейла обувная сеть Thomas Munz. Летний сезон без иностранных туристов привел к стремительному сокращению магазинов книг, подарков и сувениров. Так, Невский проспект с начала года лишился 11 магазинов этого сегмента, три из них – «Наследие».

Структура объектов стрит-ритейла, открытых за 3-й квартал 2020 года на основных торговых улицах

Источник: JLL

Однако, в 3-м квартале 2020 года среди открытых магазинов на третьем месте (после общепита и одежды) с долей 18% находится сегмент красоты и здоровья, в первую очередь за счет аптек. Например, открылись аптеки в топовых локациях на Невском пр., 64 и на Невском пр., 15. До этого активное развитие этой сферы торговли сдерживали высокие арендные ставки и дефицит ликвидных локаций.

Особенностью кризисного периода стало появление нетипичных для конкретной улицы форматов торговли. Помимо новых аптек на Невском проспекте, появился магазин товаров для дома – IKEA, а также музей-магазин Yandex. На улице Рубинштейна, которая считается главной ресторанной локацией, открылся ювелирный магазин Avgvst. На Невском проспекте, 18 в помещении, ранее занимаемом «Шоколадницей», работает музей восковых фигур.

«Увеличение количества пустующих помещений, а также сроков их экспозиции привели к снижению арендных ставок. Например, на Невском проспекте ещё в июне 2020 года запрашиваемые ставки находились в диапазоне 7 500-13 000 рублей за кв. м в месяц, включая НДС, а уже в конце сентября они снизились до 7 000-11 000 рублей за кв. м», - говорит консультант торгового департамента компании JLL в Санкт-Петербурге Александра Камаева.

При этом увеличилась верхняя граница диапазона ставок по Большому проспекту П.С. с 4 000 до 4 500 рублей за кв. м в месяц, включая НДС. Этому способствовало открытие здесь ряда новых престижных брендов и увеличение привлекательности этой локации.

Диапазон ставок аренды на основных торговых улицах Санкт-Петербурга по итогам 3-го квартала 2020 года

Торговый коридор

Уровень арендных ставок, руб. за кв. м в месяц (вкл. НДС)

Минимум

Максимум

Невский проспект, основная часть

7 000

11 000

Старо-Невский проспект

3 000

6 000

Улица Рубинштейна

3 500

5 500

Московский проспект

2 500

5 000

Каменноостровский проспект

2 000

5 500

Большая Конюшенная улица

3 000

5 500

Садовая улица

2 500

5 500

Владимирский проспект

2 500

4 500

Большой проспект П.С.

2 000

4 500

6-7 линии В.О.

2 500

4 000

Средний проспект В.О.

1 800

4 000

Источник: JLL

До конца года ожидается новая волна пересогласований коммерческих условий в связи с завершением летнего сезона, ухудшением погоды, что приведет к сокращению и так невысокого пешеходного трафика на основных улицах города и дальнейшему росту вакантности.  

Автор: Анна
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