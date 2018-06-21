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John Lewis купит у клиентов старую одежду

Сеть универмагов John Lewis выкупит у населения старую и ненужную одежду, передает The Guardian. Так компания намерена на 300 тыс. тонн сократить выброс мусора Чтобы получить деньги, покупателям достаточно оставить заявку в смартфон-приложении. Одежду заберут прямо из дома, не забыв вознаградить деньгами ее владельца.

Пользователю достаточно указать, что именно он хочет вернуть, и программа укажет, сколько денег он получит взамен. Как только общая сумма за сданные вещи достигнет £50, за ними приедет курьер. После этого на почту покупателю придет письмо с сертификатом от компании на указанную сумму. Одно примечание — сдать можно только одежду от John Lewis.

Платить будут как за не ношенные вещи, так и за износившиеся, поскольку главной целью программы компания ставит переработку своеобразных «отходов» фэшн-индустрии. Старую одежду компания планирует отдать на благотворительность или переработать в сырье для новых вещей.

«Мы уже забираем бывшие в употреблении диваны, кровати и крупные товары электроники, такие как стиральные машины, и либо жертвуем их на благотворительность, повторно используем или перерабатываем их части, а теперь хотим предложить услугу для одежды», — отметил менеджер по устойчивому развитию в John Lewis.

Он отметил, что среднее домохозяйство в Великобритании владеет одеждой стоимостью £4,000 и почти третья часть не носилась в прошлом году.

Автор: Анна
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