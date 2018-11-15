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JOOM подвел итоги грандиозной распродажи 11.11

Международный онлайн-маркетплейс Joom открыл сезон самых долгожданных сезонных распродаж 11.11 в честь Всемирного дня шопинга. Результаты кампании впечатляют: продажи на Joom выросли в два с половиной раза по сравнению с предыдущим годом. Пользователи из России оказались в числе самых активных покупателей Joom в мире, купив на распродаже в пять раз больше товаров, чем в обычный день. На долю россиян также пришелся самый большой суммарный кэшбэк среди пользователей сервиса из всех стран.

Joom установил рекордные скидки в 90 % и удивил неожиданным 30 %-ным кэшбэком. Таким образом, пользователи могли не только позволить себе больше, но и остаться в плюсе.

Настоящая борьба за звание самых активных онлайн-шоперов развернулась между российскими городами и регионами. По итогам Всемирного дня шопинга в ТОП-10 регионов с наибольшим числом покупок на Joom вошли Москва, Московская область, Санкт-Петербург, Краснодарский край, Свердловская, Ростовская, Нижегородская и Самарская области, Красноярский край и Республика Татарстан.

Самым популярным предметом покупок россиян в день распродажи оказались модные спортивные часы-браслет: перед их стильным дизайном, разнообразием цветов и беспрецедентными скидками не смогло устоять больше всего покупателей из России, причем как женщин, так и мужчин.

Хитами продаж 11.11 также стали элегантное ожерелье с кулоном, купить которое в день акции можно было всего за 20 с небольшим рублей, и сменные лезвия-кассеты для женских бритв, которыми, видимо, запасались впрок ввиду супернизкой цены. Среди спецпредложений Joom каждый покупатель cмог найти то, что ему по вкусу, настроению и уж точно кошельку: от модных нарядов и новогодних подарков до аксессуаров и полезных в хозяйстве мелочей, которые в этот день можно было приобрести по небывало низким ценам.

«Joom говорит с покупателями на понятном ему языке. Герои нашей рекламы теряют контроль, как и многие в дни распродаж, поддаваясь соблазну потратить больше. Мы предлагаем людям поступить по-новому – позволить себе больше, потратив меньше. Поэтому дополняем предложение скидки большим кэшбэком, – прокомментировал рекордные результаты дня грандиозных скидок маркетинг-директор Joom Максим Михайлов. – 11 ноября в любом шопинг-соревновании выиграют только пользователи Joom. Это результат долгой работы нашей команды: мы несколько месяцев добивались подобных условий для наших пользователей и очень рады, что у нас все получилось».

По данным Joom, в результате акции общая сумма покупок на Joom в мире выросла в 3 раза по сравнению с обычным днем, при этом максимальный размер разового кэшбэка для одного пользователя составил 82,5 доллара США.

Автор: Анна
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