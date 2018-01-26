JTI открыла интернет-магазин вейпов Logic в России

Компания JTI (JapanTobacco International) расширяет каналы продаж электронных испарителей LogicPro на российском рынке, открыв фирменный интернет-магазин www.logicvapes.com.Теперь инновационное устройство и сменные капсулы LogicPro доступны совершеннолетним потребителям никотиносодержащей продукции в любойточке России.

JTI стала первой транснациональной компанией, запустившей собственный канал онлайн-продаж на российском рынке вейпинга. Россия станет пятой по счету страной после США, Великобритании, Франции и Германии, где продукция LogicPro продается в интернет-магазине напрямую от производителя. Всего же марка Logic на данный момент представлена в 9 странах мира, включая Россию, где продажи LogicPro в розничных магазинах Москвы, Санкт-Петербурга и в федеральной сети «Бристоль» начались в сентябре 2017 года.

«Запуск онлайн-продаж LogicPro— логичное решение, отвечающее запросам современных потребителей, которые все чаще предпочитают делать покупки, не выходя из дома. Интернет-магазин расширит доступ российских пользователей к оригинальной качественной продукции LogicPro, которую можно будет получить в удобное время в удобном месте», — отметил генеральный менеджер JTI Россия Дин Гилфиллан.

В магазине можно приобрести устройство LogicPro со специальными сменными капсулами (картриджами). Продуктовая линейка включает 7 вкусов: ягоды с мятой, вишня, крем-ментол, клубника, арбуз и ваниль, — крепостью 6 мг никотина на мл жидкости, а также классический вкус, представленный в двух вариантах (6 и 12 мг/мл).

«Строгое условие работы магазина — контроль возраста покупателей, что позволяет исключить возможность продажи продукции LogicPro несовершеннолетним», — подчеркнул Дин Гилфиллан.

В декабре 2017 года JTI Россия выступила одним из инициаторов публичной Декларации добросовестных практик, направленной на добровольное недопущение продажи электронных систем доставки никотина несовершеннолетним.

Официальным партнером магазина выступает ООО «Премиальный маркет». Доставка продукции LogicPro, заказанной в интернет-магазине, доступна по всей России такими курьерскими компаниями как Озон доставка, DPD, EMS (Почта России) и в более чем 1000 пунктах выдачи.